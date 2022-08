¿Quién es la novia de Mauricio Ochmann? ¡Todo sobre Paulina Burrola En abril del 2022 Mauricio Ochmann celebró su primer aniversario con su novia Paulina Burrola. Conoce más a la modelo mexicana que conquistó al actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su divorcio de la actriz Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann volvió a encontrar el amor en la modelo mexicana Paulina Burrola. Se conocieron en las redes sociales y al verse en persona la química fue instantánea. "La verdad es que cuando la conocí pensé, 'no me equivoqué'. Fue muy lindo darme cuenta de lo que me transmitía y lo que veía en persona era cierto", dijo Mau Ochmann a la revista CARAS. "La verdad es que cuando la conocí pensé: 'no me equivoqué'", confesó el actor. "Lo que más me agradó fue percibir su dulzura y su nobleza". Al ver que tenían una conexión de almas, el actor le presentó a sus hijas Lorenza y Kailani. "Yo sé que para Mau sus hijas son lo más importante y la verdad es que sentí muy lindo que me permitiera ser parte y acercarme", dijo la modelo a este medio. En abril, la pareja cumplió su primer aniversario juntos y el histrión le dedicó un amoroso mensaje en Instagram. "Que bonito amanecer contigo mi amor, un año ya caminando juntos de la mano, gracias por estar en mi vida. ¡Eres un ser muy especial y maravilloso! Amo cada día a tu lado", escribió la estrella de telenovelas como Los victorinos, Victoria, El señor de los cielos y El clon. Todo sobre Paulina Burrola, la despampanante novia de Mauricio Ochmann. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paulina Burrola Mauricio Ochmann Credit: (Medios y Media/Getty Images) Es romántica y detallista con su novio En noviembre del 2021, para celebrar el cumpleaños 44 de Mauricio Ochmann, su novia le hizo el mejor regalo: ver juntos un amanecer. La música de "Las mañanitas" soñaba cuando él despertó. La casa estaba adornada de globos dorados y guirnaldas con el mensaje "feliz cumpleaños". Paulina le preparó un desayuno con waffles, huevo y tocino, además de un pastel de chocolate con velitas. Además envolvió la caja de regalo de su novio con fotos de los dos. En diciembre del 2021, Ochmann celebró el cumpleaños 30 de su novia con un emotivo mensaje. "¡Hoy está de cumple esta belleza de mujer! Tierna, dulce, noble, amorosa, hermosa y divertida que me trae cacheteando las banquetas. Te deseo que la vida te de siempre lo más bonito y lindo porque te lo mereces, ¡eres una guerrera en todos los sentidos! Te admiro y te amo profundamente", escribió el actor en Instagram. La modelo ha sabido ganarse el corazón de Ochmann tras su divorcio de la actriz Aislinn Derbez, madre de su hija Kailiani. "Apareciste hace casi seis meses en mi vida y así sin esperarlo y sin buscarlo, tu luz atrapó mi atención. Me haz dejado conocerte poco a poco, llenándome de amor en cada acción; en cada detalle", escribió Ochmann en sus redes sociales sobre su novia en julio del 2021. "Gracias por darme la oportunidad de conocer al ser tan especial y bonito que eres, llena de valores y con una fuerza interior enorme para enfrentar estoicamente cada batalla que la vida te presenta". Mauricio Ochmann Paulina Burrola Credit: (Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) Fue reina de belleza, y es presentadora y modelo Burrola, de 30 años, fue coronada como Miss Sonora en el 2011. La exreina de belleza ha triunfado como modelo y presentadora de televisión. Se graduó de la Universidad de Sonora en Ciencias de Comunicación. Eso sí, confesó en sus redes sociales que tuvo que vencer la inseguridad para brillar en las pasarelas y delante de las cámaras. "¿Suerte? Es hacer lo que amas y que te paguen", escribió en Instagram. "Si platicara con la Pau de hace diez años no creería la fortuna que ha tenido al poder trabajar con tantas marcas tan importantes en México y el mundo, que me han llenado de experiencias no solo laborales si no también de gran crecimiento personal. Y lo comento porque seguridad, fuerza y carácter no eran palabras que me caracterizaran (de hecho era bastante insegura), y que hoy en día agradezco el poder amarme más y romper todas esas etiquetas para así poder lograr con amor todo lo que deseas". Paulina enfrentó una dolorosa pérdida familiar El 25 de junio del 2021, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje tras la muerte de su padre a sus 67 años. "Dios, has recibido en el cielo a mi más grande amor: mi papá, amigo, mi consejero y el guerrero más fuerte", escribió. "Sé que ahora descansa en compañía de sus seres queridos y que desde ahora será nuestro ángel que cuidará de nosotros por siempre", agregó. "Papá, te extrañaré con todo mi corazón". Viajar es una de sus pasiones En Instagram, comparte fotos de sus viajes a Cuba, Tokio o Francia, deleitando con sus artísticas postales. Su más reciente aventura fueron unas vacaciones a Galicia con su novio en agosto del 2022. ¡Ya saben porqué Mauricio Ochmann no para de agradecerle al universo por su novia!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quién es la novia de Mauricio Ochmann? ¡Todo sobre Paulina Burrola

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.