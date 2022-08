¿Quién es la novia de José Ron? ¡Todo sobre Luciana Sismondi! Puede que José Ron bese a bellas actrices en sus telenovelas, pero en la vida real la dueña de su corazón es la presentadora argentina Luciana Sismondi. Conoce más a la novia del actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Ron y Luciana Sismondi hicieron su romance público en las redes sociales en agosto del 2021, cuando el actor mexicano compartió fotos celebrando con una cena romántica su cumpleaños 40. Los seguidores de ambos notaron su química gracias a sus coquetos mensajes en redes sociales. "Tus ojos son bonitos, tus miradas me enloquecen", comentó el galán de telenovelas como La desalmada, Rubí, en el Instagram de su novia. En septiembre del 2021 el actor publicó su primera foto en Instagram con su amada, disfrutando de la playa en Cozumel. ¡El resto es historia! Desde entonces han demostrado ser inseparables. En agosto del 2022, disfrutaron del verano en Ibiza. "Nos apoyamos mucho y nos disfrutamos", dijo José Ron a El gordo y la flaca (Univisión) sobre su relación con Luciana. ¿Tienen planes de casarse y tener hijos? "Si Dios quiere yo estoy preparado, si llega esa bendición, si se da, padrísimo", dijo al programa el histrión de 40 años. "Creo que estoy en uno de mis mejores momentos, muy agradecido con todo lo que está pasando". Conoce más a Luciana Sismondi, la novia de José Ron. Luciana Sismondi y Jose Ron Credit: Instagram/@lucianasismondi; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ella brilla ante las cámaras Nacida en Argentina, Luciana Sismondi es modelo, actriz y presentadora. Es presentadora del canal de música de Televisa Telehit. En el programa Qué News Telehit entrevista a estrellas como Natti Natasha y Manuel Turizo. Además actúa en la telenovela Amor dividido, que protagonizan Eva Cedeño y Gabriel Soto. Derrocha amor con José Ron en sus redes sociales En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 200 mil seguidores, publica románticas fotos con su novio. La pareja comparte fotos de sus viajes (en avión privado) y disfrutando la compañía de sus perros. Los amantes de la naturaleza disfrutan mucho del mar y pasar tiempo en la playa, presumiendo sus cuerazos. ¡Además entrenan juntos en el gimnasio! Tiene muy ilusionado al actor José Ron habla de su novia con mucha admiración y visualiza un futuro con ella. "Estoy muy contento en este momento, me siento completo y feliz en todos los sentidos. Creo que estoy viviendo uno de mis mejores momentos en la vida y me siento feliz compartiendo mi vida con alguien", dijo al programa Hoy de Televisa. Y añadió sobre planes de llegar al altar con su novia: "Ya pronto, ya pronto sonarán las campanas de boda".

