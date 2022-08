¿Quién es la novia de J Balvin? ¡Todo sobre Valentina Ferrer! J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en el 2017 cuando grabaron juntos el video musical "Sigo extrañándote" del reggaetonero colombiano. Conoce más a la modelo argentina que cautivó al cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir J Balvin ha encontrado a su eterna musa en la modelo y exreina de belleza argentina Valentina Ferrer, de 28 años. Se conocieron en el 2017 cuando ella protagonizó el video musical "Sigo Extrañándote" de J Balvin, donde hace el papel de la esposa del reggaetonero. En el 2018 caminaron juntos en la alfombra del Fashion Week de Nueva York y en los premios Latin Grammy, mostrando su amor ante el mundo. Desde entonces, la modelo argentina ha acompañado a José Álvaro Osorio Balvin, de 37 años, a un sinfín de conciertos y eventos. En el documental The Boy From Medellín de Prime Video la pareja muestra su día a día. Durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus en el 2020 se unieron aún más y el cantante sorprendió a Valentina en su cumpleaños trayendo a su familia de Argentina a su casa en Colombia para celebrarle una fiesta. "Es mi compañera de vida y nos apoyamos mutuamente en las buenas, en las malas y en las regulares", dijo J Balvin a Semana TV sobre su pareja, la madre de su hijo Río. "Nos ayudamos mutuamente, obviamente cada uno con sus errores y con sus defectos, pero siempre con la idea de crecer como pareja". Conoce más a Valentina Ferrer, la novia de J Balvin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN J Balvin y Valentina Ferrer Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Es modelo y concursó en Miss Universo Valentina Ferrer, oriunda de Córdova, fue coronada Miss Argentina en el 2014 y representó a su país en el certamen Miss Universo en el 2015, quedando entre las 10 finalistas. Ha brillado como modelo en pasarelas, en revistas y reconocidas campañas de moda. Ha modelado para marcas como Agua Bendita. En Buenos Aires fue parte de la agencia de modelos Visage. Tras mudarse a Estados Unidos fue contratada por Wilhelmina Models, y luego se unió a Elite Models. Desde el 2019, es co-propietaria de la línea de productos Kapowder, reporta Vogue México. Valentina Ferrer Credit: (Troy Rizzo/FilmMagic) Es la mamá de Río, su bebé con J Balvin Río Osorio Ferrer, el hijo de Valentina Ferrer y J Balvin, nació el 27 de junio del 2021 en Nueva York. Si bien sus padres protegen la privacidad, del bebé y no muestran su rostro en las redes sociales, Valentina ha publicado tiernas fotos con su hijo en Instagram. Sin duda la llegada del bebé ha revolucionado el mundo de la pareja y los ha unido más que nunca. Recién celebraron su primer cumpleaños con una fiesta en familia en Medellín. Es una influencer y fashionista En Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, Valentina Ferrer comparte fotos con sus amores: J Balvin, su hijo Río y su perro Enzo. También publica fotos de sus campañas de moda, sus viajes, su amor por los deportes como el baloncesto y el ejercicio. ¡Sus envidiables curvas no mienten! La disciplina es una de sus virtudes. La modelo promueve un estilo de vida saludable, con sus batidos verdes, productos de Kapowder y fotos en el gimnasio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quién es la novia de J Balvin? ¡Todo sobre Valentina Ferrer!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.