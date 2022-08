Revelan la identidad de la supuesta novia de Gerard Piqué, ex de Shakira Revelan la identidad de la supuesta novia del futbolista Gerard Piqué, expareja de la cantante Shakira y padre de sus hijos. ¿Quién es la mujer que lo cautivó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La ruptura de Gerard Piqué y Shakira ha acaparado titulares. Mucho se ha hablado de una supuesta nueva novia del futbolista español y recién se ha revelado su identidad. Según el diario The Sun, la mujer con la que Piqué está presuntamente envuelto en una relación amorosa es Clara Chia Marti. Según el diario, él la conoció cuando ella trabajaba como camarera de un pub de Barcelona, y después Piqué supuestamente la contrató para su productora Kosmos, donde ella trabaja aún. Según reportes, la joven estudia relaciones públicas y tiene 23 años. Es 12 años menor que Piqué, de 35. "Gerard y Clara se han estado viendo desde hace meses", dijo una fuente a The Sun. "Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos". El padre de Milán y Sacha, los dos hijos de Shakira, no ha dado declaraciones al respecto. "Se han mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo", aseguró esta fuente. "La gente lo ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y han borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para que la gente no pueda encontrar fotos de ella". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gerard Pique Shakira Credit: (Bruce Glikas/WireImage) El Periódico de Cataluña destapó la crisis matrimonial de Shakira y Piqué, citando fuentes que aseguraban que el futbolista tenía un romance con una mujer más joven. En junio, la pareja confirmó que se estaban separando después de 12 años juntos. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", lee el comunicado. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión". Gerard Pique Shakira Credit: (BRYAN R. SMITH/AFP via Getty Images) La intérprete de "Te felicito" no ha dado declaraciones sobre este tema.

