¿Quién es Gabriela Berlingeri, la novia de Bad Bunny? ¡Lo que sabemos de ella! Gabriela Berlingeri se vistió de blanco y se casó con Bad Bunny en el video musical "Titi me preguntó" del reggaetonero puertorriqueño. ¡Lo que sabemos de su historia de amor en la vida real! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En su video musical "Titi me preguntó" Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se casan. ¿Llegarán al altar en la vida real? La guapa puertorriqueña que conquistó el corazón del reggaetonero puertorriqueño hipnotiza con su belleza y carisma. ¿Qué sabemos sobre ella? En el 2020, en plena pandemia de coronavirus, aparecieron juntos por primera vez en Instagram, compartiendo amorosas fotos y videos en casa juntos en Puerto Rico durante el confinamiento. Ella apareció también cantando con el Conejo Malo su tema "En casita", inspirado en el aislamiento que trajo el Covid-19. En marzo del 2020, en una entrevista en Entertainment Tonight, el cantante admitió "estoy enamorado", y dijo que apreciaba la honestidad en una relación amorosa. Benito Antonio Martínez Ocasio, de 28 años, y Gabriela Berlingeri, de 28, parecen inseparables. Han sido captados por los paparazzi compartiendo juntos en la playa, un juego de baloncesto o hasta en alfombras rojas. Han surgido rumores de que podrían estar comprometidos por un anillo que lució ella —¡o hasta casados!— pero el Conejo Malo confesó en noviembre del 2020 a Entertainment Tonight que las bodas lo asustan y aún no ha dado ese paso. En julio del 2022, Bad Bunny confundió a muchos con unas declaraciones sobre su relación durante un live en Instagram. "Somos íntimos amigos, best friends, besties", dijo el cantante. Y agregó: " Nadie sabe, solamente dicen: 'Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa'. Nadie sabe que somos mejores amigos. Si mañana quiere tener un novio, lo puede tener, igual yo, si quiero una novia, la puedo tener porque somos mejores amigos". ¡Lo que sabemos de Gabriela Berlingeri y su relación con Bad Bunny! Gabriela Berlingeri Bad Bunny Credit: (Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ella brilla con luz propia Además de ser modelo, es diseñadora de joyas. Gabriela tiene la marca de joyas DiciembreVeintinueve, que promociona en su página de Instagram. La boricua es toda una influencer, con más de 2.4 millones de seguidores en esta red social. En sus redes sociales, comparte bikinazos, fotos con Bad Bunny y hermosos paisajes de sus viajes. Gabriela ha sido una gran musa para Bad Bunny Bad Bunny ha colaborado con Gabriela en varios proyectos. Ella canta junto a él en "La casita" y "El apagón", y fue modelo en su video musical de "Titi me preguntó", donde se viste de novia y llega con él al altar. Ella fue la fotógrafa de la portada de Bad Bunny para Rolling Stone. Además aparecen juntos en el video de René Pérez "Antes Que el Mundo Se Acabe", junto a otras famosas parejas. "Este es un tema mío, de mi corazón", dijo Bad Bunny a Chicago Tribune sobre "El apagón", añadiendo que compuso la letra para que la cantara Gabriela Berlingeri. "No quería buscar a una artista famosa. Quería alguien que lo cantara por amor, porque es un mensaje sincero", afirmó. Ella lo inspiró a componer muchos de las canciones de su disco Un verano sin ti. La modelo aparece en el video promocional de este álbum junto al cantante. Han compartido momentos inolvidables En enero del 2022, Bad Bunny compartió un TikTok con Gabriela, abrazados muy amorosos celebrando la llegada del Año Nuevo. En febrero del 2022, Bad Bunny compartió un tierno video en TikTok de Gabriela junto al nuevo perrito de ambos. En noviembre del 2021, ella lo acompañó a la gala de los premios Latin Grammy. Y su debut oficial en una alfombra roja juntos fue en los Premios Billboard en septiembre del 2021. bad bunny Gabriela berlingeri Credit: (John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy ) ¡Seguiremos pendientes de las aventuras de este dúo dinámico!

