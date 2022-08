¿Quién es la novia de Alejandro Fernández? Conoce más a Karla Laveaga Alejandro Fernández y su novia Karla Laveaga derrocharon amor en sus vacaciones en Venecia en agosto del 2022. Conoce más a la modelo, empresaria y fotógrafa mexicana que enamoró al cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Fernández y su novia Karla Laveaga se dieron una escapada romántica a Venecia en agosto del 2022. La pareja dio un paseo en góndola y disfrutó la gastronomía italiana, compartiendo fotos en sus cuentas de Instagram de esta aventura veraniega. Tras la dolorosa muerte de su padre Vicente Fernández, Alejandro Fernández, de 51 años, pasó unos días relajado, de vacaciones en la playa con su amor. En marzo del 2022, el Potrillo compartió fotos de un viaje que hizo con su novia, de 30 años. "Desconectando" escribió junto a fotos suyas junto al mar, disfrutando de paisajes paradisíacos. En el 2011 comenzaron su relación. Si bien en el 2019 se separaron después de ocho años juntos, se reconciliaron en el 2021, reporta Quién. Sin duda la modelo, empresaria y fotógrafa mexicana ocupa un lugar muy especial en el corazón del cantante mexicano. Conoce más a Karla Laveaga, la novia de Alejandro Fernández. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karla Laveaga y Alejandro Fernandez Credit: Instagram/@karlaveaga; Mezcalent Muestra su amor por Alejandro Fernández "A veces tu hogar es una persona", escribió Karla en Instagram junto a una foto de su amado. Karla ha acompañado a su novio a un sinfín de viajes, y a muchos de sus conciertos. En el 2021 ella fue su acompañante en una gala benéfica para recaudar fondos para niños en Guadalajara, y ha sido un gran apoyo emocional para el cantante tras la muerte de su padre, Don Vicente Fernández. Para celebrar el cumpleaños 51 de Alejandro Fernández, Karla le dedicó un amoroso mensaje y compartió fotos con él en una playa en Punta de Mita, Nayarit. "Mi muchacho guapo, gracias por tantos momentos inolvidables, por tantas risas … gracias porque juntos crecemos y evolucionamos, gracias por ser mi gran maestro de vida", escribió en Instagram. "¡Gracias por existir! Te deseo siempre lo más bonito que la vida pueda darte. Te amo por muchas razones, sobretodo por esa alma tan bonita". El Potrillo también ha mostrado su amor y admiración por ella. Para celebrar el cumpleaños 30 de su novia, compartió una foto de ambos en Instagram con el mensaje: "¡Muchacha! ¡Muchas felicidades hoy en tu día! Te deseo de todo corazón lo mejor hoy y siempre. Te admiro muchísimo por todo lo que eres y sé qué lo mejor está por venir. Sigue así con esa luz que siempre te caracteriza". Sabe disfrutar al máximo su tiempo libre La modelo comparte en su cuenta de Instagram fotos de sus viajes por el mundo. Desde un paseo en góndola en Venecia, un bikinazo en la costa amalfitana, navegar en barco en Puerto Vallarta o un día esquiando en Colorado, Karla sabe disfrutar la vida. También es fotógrafa y tiene una cuenta de Instagram donde comparte su arte. Adora los animales Karla comparte en su cuenta de Instagram fotos con caballos y perros, y muestra un gran amor por los animales. Según reporta Quién, soñaba con ser veterinaria, y tiene un tatuaje de un colibrí en el pie. ¡Con esta musa a su lado, el cantante no perderá la inspiración!

