¿Quién es la esposa de Ricardo Crespo, el actor que fue sentenciado por violar a su hija? Te decimos quién es María Angélica Rodríguez, quien apoyó a su hija en la denuncia por violación en contra su exesposo Ricardo Crespo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diciembre de 2020, Ricardo Crespo fue denunciado por su esposa, María Angélica Rodríguez Cruz, por el presunto delito de abuso sexual a su hija Valentina. La chica, quien en aquel momento tenía 14 años, decidió que se entablara un proceso legal, en 2021, tras sufrir repetidas violaciones por parte de su padre desde los cinco años. El 3 de mayo de 2022, luego de comprobarse su culpabilidad, se dio a conocer que el actor fue sentenciado a 19 años de cárcel de México, de donde es originario y residía en el momento de su detención. Valentina Crespo se ha pronunciado públicamente y asegura que en todo momento recibió el apoyo de su madre, quien estuvo a cargo del litigio. Pero ¿quién es María Angélica Rodríguez Cruz? Quien fuera cónyuge por varios años del exGaribaldi y de quien se divorció hace seis años. Se trata de una modelo colombiana que actualmente vive en México; el actor la conoció en su país natal, se casaron y en 2002 esperaban a su primer hijo, según mencionaba el diario colombiano El Tiempo. En un inicio el también cantante se mudó a la tierra de su entonces esposa donde estuvo realizando diversos proyectos; luego le mudaron a la capital azteca. Ricardo Crespo Ricardo Crespo | Credit: Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando se dio a conocer públicamente el caso, María Angélica Rodríguez Cruz aseguró que estaba muy orgullosa de la valentía de su hija y se debía combatir este tipo de delitos. "El abuso infantil es una problemática que sufre la sociedad, muchas personas ven lejana esta situación y piensan que no sucederá en sus vidas. Así fue para mí, nunca imaginé porque esta situación alguna vez se iba a ver reflejada en mi familia y menos en la vida de mi hija. Aún no puedo creer que mi hija Vale hubiera sufrido en silencio durante tantos años. Hoy daría todo para evitarle a mis hijos el dolor que están sintiendo", mencionó Rodríguez en aquel momento.

