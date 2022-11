Conoce a Lia Rodrigues, la brasileña que desea encantar a el mundo Tras recibir el apoyo de diversas instituciones, la coreógrafa brasileña presenta su pieza Encantados, con la que busca mostrar una visión nueva del mundo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lis Rodrigues Lis Rodrigues | Credit: John Hoobyar La coreógrafa Lia Rodrigues no solo celebra que su pieza Encantado será vista en el teatro BAM en Nueva York, la brasileña también festeja con bombos y platillos que Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, ganó de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en octubre. Conoce un poco más sobre la coreógrafa su compañía de danza. Bailarinas Bailarinas | Credit: John Hoobyar ¿Qué fue lo que te animó a crear Encantado? Nació del deseo de utilizar la magia y el encantamiento como guías de nuestro proceso creativo. ¿Cómo encantar nuestras ideas y nuestros cuerpos, transformándolos en imágenes, danzas y paisajes? En la cultura afroindia de Brasil, encantado también designa una entidad entre los mundos de los vivos y los muertos, una entidad que se encuentra en la naturaleza. Encantado es como otra posible visión del mundo, no occidental, no eurocéntrica.Es una ficción sobre Brasil. ¿Cuánto tiempo te tomó crear esta coreografía? Empecé a pensar y trabajar en una nueva creación con al menos dos años de antelación. Es un largo proceso solitario de lectura e investigación. Tomé notas, escribí. De una creación a otra, siempre hay descubrimientos, las circunstancias cambian, tenemos nuevos 'problemas' que resolver, y las experiencias con las que vivimos y dialogamos nos cambian. Todo esto me moviliza antes del encuentro cara a cara con los artistas que formarán parte de la creación. Nos reunimos, los 11 bailarines, mi asistente y yo para comenzar a trabajar alrededor de abril/mayo de 2021. Y 'Encantado' tuvo su estreno en París en diciembre de 2021. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo hiciste la elección de la música? Trabajé con el músico Alexandre Seabra y juntos buscamos algunas sonoridades. Grabó el sonido de una maraca, -la maraca es uno de los instrumentos indígenas brasileños más conocidos-, y también trabajamos con algunas voces. Luego investigamos sonidos y encontramos extractos de canciones del pueblo Guarani MBYA, -aldea Kalipety de T.I. Tenondé Porã-. Lia Rodrigues Lia Rodrigues | Credit: John Hoobyar ¿Qué puede esperar la gente de este trabajo? Encantado invita a la imaginación, los sueños, la felicidad y la alegría, tarea difícil en estos tiempos oscuros. Pero debemos ser capaces de reírnos de los absurdos, de exponer las contradicciones, de contar otras historias de supervivencia y de cariño, con distintas posibilidades de vida, pobladas de figuras humanas y no humanas que no conocemos. Y la alegría puede ser una forma de resistir. Hasta el día de hoy, ¿qué dirías que ha sido lo más difícil que has enfrentado en tu carrera artística? Hasta el día de hoy y aún hoy la falta de apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal de Brasil para el mantenimiento de mi trabajo como artista. Durante más de 6 años, mis proyectos han sobrevivido gracias a la financiación de instituciones internacionales que entienden que mis creaciones artísticas están profundamente entrelazadas con los proyectos que vengo desarrollando desde hace casi 20 años en la favela de Maré en colaboración con Redes da Maré. Tu país se ha transformado políticamente. Lula ganó las elecciones, cuando te enteraste ¿qué fue lo primero que pensaste? [Me sentí] feliz porque creo en el proyecto de Lula para Brasil. ¿Crees que con esta elección tu país cambiará positivamente y de qué manera? Creo que la elección de Lula ciertamente trae esperanza. Pero tenemos mucho trabajo por delante, porque en los últimos años hemos vivido la destrucción de los valores democráticos, así como la deforestación récord de la Amazonía y el abandono de la educación, la salud pública y la cultura. En el programa de gobierno de Lula, propone cambios importantes como proteger los derechos y territorios de los pueblos indígenas, quilombolas y poblaciones tradicionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a Lia Rodrigues, la brasileña que desea encantar a el mundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.