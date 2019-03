¿Quién es la verdadera Reina del sur? Kate del Castillo dio vida a Teresa Mendoza en La reina de sur, ¿pero quién es en realidad esta mujer que dejó una marca imborrable en el mundo del narcotráfico? Kate del Castillo dio vida a Teresa Mendoza en La reina de sur, ¿pero quién es en realidad esta mujer que dejó una marca imborrable en el mundo del narcotráfico? More Andrés Rubiano Inolvidable Cortesía de TELEMUNDO Récord inalcanzable Cortesía de mun2 ¿Quién es? Courtesy of Telemundo Su actualidad Agencia México La reina del Pacífico Agencia México Su caída Agencia México Amores que matan Agencia México Presumida Agencia México En inglés Bill Matlock/USA Network/NBCU Photo Bank via Getty Images Segunda parte TELEMUNDO; Benedicte Desrus/USA Network/NBCU Photo Bank via Getty Images 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Cortesía de TELEMUNDO Inolvidable Tras su interpretación de Teresa Mendoza en la exitosa serie de Telemundo, Kate del Castillo creo una imagen enigmática de la mujer que inspiró la historia de la serie, la narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como La reina del Pacífico. Advertisement 2 of 10 Cortesía de mun2 Récord inalcanzable Desde su estreno en el 2011, la serie acaparó la atención de los televidentes y se convirtió en la producción más vista en la historia reciente de la cadena. 3 of 10 Courtesy of Telemundo ¿Quién es? ¿Pero quién es esta enigmática mujer cuya historia ha dado para inspirar producciones de televisión y que se ha convertido en un mito? Advertisement 4 of 10 Agencia México Su actualidad Tiene 58 años y estuvo recluida varios años Estados Unidos y México por cargos relacionados con narcotráfico. Advertisement 5 of 10 Agencia México La reina del Pacífico Este era el sobrenombre con que fue conocida en el mundo de los narcóticos ilegales. Para las autoridades, Ávila Beltrán era considerada como una de las personas más importantes en la conexión existente entre el cartel del Valle del Norte en Colombia y el de Sinaloa en México. Advertisement 6 of 10 Agencia México Su caída El 28 de septiembre del 2007 fue detenida en la Ciudad de México por las aurotidades del país, acusada de cargos por narcotráfico y lavado de activos. En el 2012 fue extraditada a los Estados Unidos. Advertisement 7 of 10 Agencia México Amores que matan Estuvo casada dos veces con excomandantes de la policía que terminaron en el tráfico de drogas, para luego morir en manos de asesinos a sueldo. Advertisement 8 of 10 Agencia México Presumida Estando en la cárcel, siempre pidió maquillaje y tiempo antes de aparecer frente a las cámaras de la prensa. En febrero de 2011, un doctor visitó la prisión en donde se encontraba para darle un tratamiento de botox. Advertisement 9 of 10 Bill Matlock/USA Network/NBCU Photo Bank via Getty Images En inglés Tal fue el éxito de La reina del sur que la cadena USA Network decidió hacer una adaptación en inglés llamada Queen of the South, protagonizada por la actriz brasileña Alice Braga. Advertisement 10 of 10 TELEMUNDO; Benedicte Desrus/USA Network/NBCU Photo Bank via Getty Images Segunda parte La noticia de una segunda parte en español de la exitosa serie ha generado un frenesí entre los seguidores de la historia. ¿Cuándo la veremos finalmente en el aire? Aunque Telemundo reveló que en este 2019 se estrenará la segunda entrega de la exitosa producción, aún no se ha dado a conocer una fecha específica. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

