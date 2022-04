¿Quién es la novia de Carlos Rivera? Conoce quién Cynthia Rodríguez, la mujer que le ha robado el corazón a Carlos Rivera y quien quiere como madre de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace cinco años, Carlos Rivera mantiene una relación sentimental con Cynthia Rodríguez. La pareja se conoció en 2005 cuando ambos trabajan en TV Azteca; si bien ambos participaron en el reality musical La Academia, fue en distintas temporadas, el cantante lo hizo en la tercera generación, mientras la conductora en la cuarta. Al inicio tuvieron solamente una amistad y posteriormente se dio el flechazo. Pese tener un lustro juntos, los famosos han sido muy cautelosos en mantener su romance en privado. De hecho, apenas a últimas fechas, se han mostrado más abiertos al respecto. Incluso, ahora ya se envían mensajes cariñosos en sus redes sociales o muestran su admiración mutua. Debido a su hermetismo, llamó la atención que el intérprete de "Que lo nuestro se quede nuestro" le dedicara a Rodríguez un amoroso mensaje al despedirse del musical José el soñador. "A veces los sueños no se cumplen tan rápido como quisiéramos, pero cuando uno tiene fe y persiste y sigue trabajando, algún día los sueños son para ti", mencionó Rivera a los medios de comunicación". "[Le dedicó esto] al amor de mi vida, Cynthia. Sueño mucho, pero tú me inspiras a querer cumplir todos esos sueños", mencionó. "Te amo". Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez Credit: Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero, quién es Cynthia Rodríguez? Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz es una cantante, actriz y conductora nacida en Coahuila, México. En 2005 ingresó como una de las participantes del mencionado programa de televisión. Al año siguiente lanza su primer disco titulado Soy. Tiempo después debuta en la actuación con la telenovela Se busca un hombre. Posteriormente, lanza dos discos más Provócame y Tú como yo. En 2011 inicia una carrera como conductora de televisión con el programa Red Ángel. En 2018 se integró como parte del equipo de presentadores del matutino Venga la Alegría. Hace unas semanas, Cynthia Rodríguez anunció su retiro de la televisión porque quiere convertirse en madre al lado de Carlos Rivera. De hecho, se dice que los enamorados se casaron en secreto, pero eso no ha sido confirmado por ninguno de los dos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quién es la novia de Carlos Rivera?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.