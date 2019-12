¿Quién es la mujer que le quita el sueño a Ricky Martin? Ricky Martin comparte una divertida foto de su hija Lucía, que tiene hechizado al astro boricua. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En la vida de Ricky Martin no hay mujer más importante que su pequeña Lucía y el cantante puertorriqueño no tiene reparo en aceptar que su mente, corazón y hasta sus sueños le pertenecen a su hija de casi un año. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete presumió una hermosa fotografía de la reina de su casa. La imagen muestra a la pequeña envuelta en una toalla amarilla con una capucha de león, presumiendo sus expresivos ojos azules. “La dueña de mis sueños”, escribió junto a la imagen. El superastro de 47 años ha admitido en el pasado que Lucía es “hechicera” y que tiene a sus pies a los cinco varones de la casa: sus tres hermanos, Matteo, Valentino y Renn, y sus padres, el cantante y su esposo Jwan Yosef. “Nos manipula a todos y nos controla”, admitió en conferencia de prensa el pasado en noviembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer la llegada hace unos meses del pequeño Renn no le ha quitado el trono a Lucía. El intérprete se las ingenia para dedicarle tiempo a todos sus retoños. Mientras Valentino y Matteo lo acompañan a sus múltiples compromisos de trabajo y posan sonrientes en la alfombra roja, Lucía se roba los brazos de papá en casa, aunque el mundo entero espera conocer la carita del más reciente miembro de la familia Martin-Yosef. ¿Será que hace su debut en la tradicional tarjeta navideña? ¡Sería muy buen regalo de Navidad! Advertisement

