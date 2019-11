¿Quién es la ex-jaquesa de Catar que firmó acuerdo con Shakira? Mozah bint Nasser al-Missned es la ex-jequesa de Catar, el país más rico del mundo y el rostro más famoso ente las mujeres árabes. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A sus espléndidos sesenta años, la ex-jequesa Mozah bint Nasser al-Missned es considerada una de las mujeres más elegantes del mundo y el rostro más famoso de Catar. Image zoom Getty Images Esta excepcional mujer fue mamá en siete ocasiones, como segunda de las tres esposas de Hamad Bin Khalifa al Thani, quien tiene veintitrés hijos. Tamim bin Hammad, hijo de ambos, es el monarca árabe más joven del mundo y uno de los muchos logros que se le atribuyen a esta enigmática dama. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images De gran belleza, proviene de una familia de intelectuales y se graduó de Sociología. ¿Su mayor preocupación? La educación de los niños y jóvenes sobre todas las cosas. Esta misma semana, durante una cumbre celebrada con la ocasión del Día Mundial del Niño, Shakira unió fuerzas con ella y sus dos fundaciones, Qatar Foundation y Education Above All para escolarizar a cincuenta y cuatro mil niños latinos durante los próximos tres años. Image zoom Getty Images Con su ejemplo y tesón, Mozah bint Nasser es todo un ídolo para las mujeres árabes. "Una mujer que ayuda a otras mujeres en el mundo árabe es algo excepcional. Y ella está haciendo que las mujeres tengan un papel en la sociedad además del de ser sólo mamá o esposa", dijo en una ocasión la periodista Myriam Kaabeche. Image zoom Getty Images Kaabeche, la corresponsal en Francia de la revista Sayidaty, afirmó que Mozah bint Nasser al-Missned es la princesa Grace del mundo árabe: "Para las mujeres árabes, ella es uno de los personajes más importantes de la historia. Tiene muchas cualidades, no solamente belleza y posee unos principios religiosos muy fuertes". Image zoom Getty images Dicen que esta belleza árabe es una mujer de extraordinarias relaciones gracias a su inteligencia, aplomo y diplomacia. Los que la conocen le definen como una persona muy astuta para alcanzar tantas metas (siendo mujer en el mundo en que se desenvuelve) y siempre destacó por su manera de mezclar lo tradicional con lo moderno. Image zoom Getty Images Aunque se deja ver por diferentes lugares del mundo sola, siempre viaja con un gran séquito y, como no es de extrañar con sus maravillosos looks, un equipaje gigante. En España, es fan de la clínica Sha Wellness Clinic, donde se deja querer con los mejores tratamientos de belleza y una dieta macrobiótica. Cuentan que allí llegó acompañada por un séquito de 15 personas y 42 baúles de Louis Vuitton. Image zoom Mozah Bint Nasser Reina Sofía Casi siempre vestida con firmas de alta costura y gran amante del arte, en sus palacios cuelgan obras de Damien Hirst o Paul Cézanne; entre sus joyas más famosas, destaca una gargantilla de Cartier valorada en 20 millones de euros. Image zoom Getty Images Además de ser muy poderosa y lograr que sus fundaciones de caridad estén haciendo una diferencia efectivamente en el mundo, aseguran que es también es una extraordinaria mujer de negocios. Advertisement

