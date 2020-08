¿Quién es la examiga de Melania Trump que podría revelar sus más íntimos secretos? Conoce a Stephanie Winston Wolkoff, la ex amiga y excolaboradora de la primera dama Melania Trump, quien da a conocer detalles privados de la vida de la exmodelo en su nuevo libro Melania and me. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El nuevo libro de Stephanie Winston Wolkoff, examiga y excolaboradora de la actual primera dama Melania Trump, promete dar detalles de la poco conocida vida de la exmodelo de origen esloveno que sigue manteniendo un bajo perfil desde su llegada a la Casa Blanca hace casi cuatro años. Con el título de Melania and Me que saldrá a la venta en septiembre, la autora revela en las páginas del libro detalles de la vida de su ahora poderosa amiga y su relación con los hijos de su esposo. Winston Wokoff asegura que los rumores son ciertos y que existe una clara rivalidad entre Melania y su hijastra Ivanka Trump. Una afirmación que parece verse reforzada por los gestos faciales de rechazo de la primera dama hacia su hijastra en un momento en que se cruzaron en el escenario de la Convención Nacional Republicana el pasado jueves. Image zoom Stephanie Winston Wolkoff y Melania Trump BILLY FARRELL/Patrick McMullan via Getty Images ¿Quién es Stephanie Winston Wolkoff y porqué supuestamente sabe tanto? La relación entre la primera dama, de 50 años, y la autora se inició en el 2003 cuando se conocieron en los círculos sociales del mundo de la moda en Nueva York. Winston Wolkoff trabajaba como coordinadora para la revista Vogue y ayudó a planificar prestigiosos eventos, como la lujosa gala del Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute, según People. Luego se convirtió en directora de modas para el Lincoln Center, donde se codeó con destacadas personalidades de la sociedad neoyorquina antes de ser contratada por Melania como una de sus asesoras cuando llegó a la Casa Blanca tras las elecciones de 2016. Image zoom Stephanie Winston Wolkoff Noa Grayevsky/Getty Images for RSL Mgmt Em el 2018 se convirtió en coordinadora de eventos para la Casa Blanca, cargo del que fue despedida luego de que el diario The New York Times reportara que su compañía había recibido $26 millones de dólares del comité que organizó la toma de posesión del presidente Trump en enero del 2017. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La razón verdadera porque ya no trabajo más en la Casa Blanca es porque todos los contratos voluntarios gratuitos terminaron”, explicó la escritora a la revista Town & Country. “Cada dólar del dinero del que era responsable mi compañía, era previamente aprobado, totalmente contabilizado y presentado al comité”. Image zoom Stephanie Winston Wolkoff, Melania Trump y Donald Trump BILLY FARRELL/Patrick McMullan via Getty Images A pesar de haberse expresado maravillosamente bien de su ahora examiga hace algunos años, Winston Wolkoff saca a relucir en le libro grabaciones de la primera dama con declaraciones despectivas sobre su esposo y sus hijastros, de acuerdo al periodista Yashar Ali. Hasta el momento, ni la familia Trump ni la Casa Blanca se ha expresado sobre el libro.

