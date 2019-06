¿Quién es la culpable de las lágrimas de Lupillo Rivera?

Lupillo Rivera no tiene ningún reparo en aceptar que como hombre también llora, así lo confesó la noche del jueves durante el concierto que presentó al lado de su sobrina Jacqie Rivera en California. El llamado Toro del corrido, admitió que ha derramado lágrimas por las mujeres y que si no fuera por el sexo femenino, probablemente no hubiera incursionado en la música.

Visiblemente conmovido, el cantante explicó que no todos sus días han sido de alegría y que las únicas responsables han sido las mujeres que han pasado por su vida.

“En mis días más obscuros de mi vida, he llorado como los hombres, he llorado como debe ser por lo más hermoso que dios nos dejo en esta tierra, que son las benditas mujeres”, expresó el cantante durante su presentación. “Si no fuera por ellas, a lo mejor yo no cantara, a lo mejor yo no existiera”.

Lupillo aprovechó el micrófono para cantarle a su mamá, la señora Rosa Saavedra, quien se encontraba en primera fila.

Durante el evento, Jacqie, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, lanzó su carrera profesional cantando con mariachi.

“[Mi mamá] me ha enseñado muchas cosas, pero lo más importante que admiro de ella y que quiero practicar es que amó lo que hacía, pero también fue ella misma, no dejó que esta carrera la cambiara”, comentó la intérprete a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Eso es lo que yo quiero hacer, cantar lo que sale de mi no lo que otros me pidan. No quiero que me cambien, quiero seguir siendo Jacqie”.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Entre las sorpresas de la noche, también estuvo Johnny Rivera, el hijo menor de Jenni, quien recientemente lanzó su primer sencillo y subió al escenario para un inesperado palomazo.