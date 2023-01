¿Quién es Juliana Diez, la supuesta nueva novia de Sebastián Caicedo? Tras el fin de su matrimonio con Carmen Villalobos, al parecer el actor colombiano Sebastián Caicedo ha reencontrado el amor en su compatriota Juliana Diez. ¿Quién es ella? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras el fin del matrimonio de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, al parecer cada uno ha reencontrado el amor en otras personas. Carmen Villalobos podría haber iniciado un romance con el presentador venezolano Frederik Oldenburg. Se reportó que ambos fueron vistos muy cariñosos, besándose en un centro nocturno de República Dominicana, y un video circula en las redes sociales. La protagonista de Sin senos sí hay paraíso no es la única que está rehaciendo su vida sentimental. Su ex, Sebastián Caicedo, al parecer tiene nueva novia. Todo apunta a que la afortunada es Juliana Diez, a quien el actor le pone emojis de corazón y mensajes amorosos en Instagram. El actor ha sido visto en varios eventos en compañía de Diez, reporta el diario El Tiempo. Conoce más a la guapa emprendedora que ha cautivado al actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastian Caicedo y Juliana Diez Credit: Mezcalent; Instagram/@july10z Juliana Diez es una empresaria, presidenta y cofundadora de la marca de ropa Navissi. Es una madre entregada que comparte fotos en sus redes sociales con su hijo. "Eres mi tesoro. Ser tu mamá y enseñarte del amor de Dios en tu vida será el mayor legado y herencia que te podré dejar", escribió ella en Instagram junto a una foto del niño. Además comparte mensajes espirituales en Instagram que profesan su fe como: "solo a través del amor de Dios hay libertad". La fashionista adora a sus perros y tiene un estilo de vida saludable y divertido, a juzgar por las fotos que publica en sus redes. Aseguran que Sebastián Caicedo le dedicó una canción romántica, ya que compartió un emoji de corazón y un número 10 en sus Instagram Stories, haciendo referencia al apellido de su amada, con la canción "Simplemente gracias" de Calibre 50 de fondo. Ella luego compartió este mismo video en sus Stories. "No sé si fue Dios o tal vez el destino, lo único que sé es que vamos por buen camino, estaré contigo por todas las vidas, recordar quién eres por si un día lo olvido, por ti daría esto y más", dice el fragmento de la canción que se escucha en el video publicado por Caicedo. ¿Harán su relación pronto oficial en las redes sociales? ¡El tiempo lo dirá!

