Will Smith y Jada Pinkett Smith se casaron en Año Nuevo, el 31 de diciembre de 1997. Conoce más a la actriz que enamoró al Fresh Prince of Bel-Air

Will Smith se vio en el ojo del huracán en la pasada ceremonia de los premios Óscars en marzo cuando abofeteó al comediante Chris Rock después de que él hiciera un chiste insensible sobre su esposa, la actriz Jada Pinkett Smith, quien padece alopecia.

Si bien algunos aplaudieron al actor —ganador del premio Óscar por su protagónico en la película King Richard— por defender a su esposa, muchos lo criticaron por su violenta acción. Smith luego se disculpó con la Academia y con la audiencia, diciendo "el amor te hace cometer locuras".

Este incidente que se volvió viral en las redes sociales —y fue visto por millones de televidentes— puso a la pareja bajo la lupa. Muchos quisieron saber más sobre su historia de amor. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo es su relación hoy en día? ¿Quién es la mujer que enamoró al Fresh Prince of Bel-Air?

Todo lo que sabemos sobre Jada Pinkett Smith.

Jada Pinkett Smith Will Smith Credit: (Lionel Hahn/Getty Images)

Jada Pinkett Smith y Will Smith han estado juntos por más de dos décadas

Will Smith y Jada Pinkett se conocieron en 1994 en el set del programa The Fresh Prince of Bel-Air. Ella hizo un casting para el papel de la novia del personaje de Will en la serie. No le dieron el rol, pero se hizo novia de Will Smith en la vida real.

Jada tuvo dos hijos con Will Smith: Jaden y Willow. El actor tuvo a su primogénito Trey con su primera esposa, Sheree Zampino. Los tres hermanos son muy unidos y Trey tiene una relación muy cercana con Jada. La pareja se casó el 31 de diciembre de 1997, cuando Jada estaba embarazada de su primer hijo, Jaden.

Jada y Will han enfrentado retos juntos

La pareja ha pasado por altas y bajas, según han admitido ambos, pero su amor ha demostrado ser a prueba de bala. "Nunca ha habido una infidelidad en nuestro matrimonio. Nunca", aseguró Will Smith al programa Sunday Morning de CBS. "Jada y yo hablamos de todo, y nunca nos hemos sorprendido el uno al otro con nada".

En una entrevista con Oprah Winfrey, Will Smith admitió que tuvo una crisis matrimonial con Jada en septiembre del 2011, después de tener una fuerte discusión en la fiesta de cumpleaños 40 de la actriz. Sin embargo, han logrado sanar heridas y salir adelante.

En una entrevista de Pinkett-Smith a Vanity Fair en el 2018, la actriz dijo: "Will y yo somos una familia que nunca va a desaparecer. Nunca, así que dejemos atrás toda esa mi%$# de lo que se supone que debe ser una relación o un matrimonio convencional porque yo voy a estar a su lado, pase lo que pase".

Jada Pinkett Smith Credit: (Steve Granitz/WireImage)

Jada ha triunfado como actriz y comunicadora

Nacida en Baltimore, la actriz afroamericana, de raíces jamaiquinas, ha brillado en el cine y la televisión. En 1991 su rol en la serie A Different World la lanzó a la fama. Luego conquistó la pantalla grande con papeles en Menace II Society, The Nutty Professor, Set It Off, Scream 2 y Matrix Reloaded, entre otras joyas de esta popular saga. También actuó en las películas Ali, The Women, Magic Mike XXL y Bad Moms.

¡Eso no es todo! Además tuvo papeles protagónicos en las series Hawthorne (junto a Marc Anthony) y Gotham. Jada fue cantante de la banda de heavy metal Wicked Wisdom y escribió el libro infantil Girls Hold Up This World. Tiene una compañía de producción con su esposo Will Smith y ha producido múltiples proyectos. Fue nombrada una de las '100 personas más influyentes' de la revista Time en el 2021.

Jada, de 50 años, también es la creadora y presentadora del popular talk show Red Table Talk de Facebook Watch, donde habla de profundos temas con su hija Willow, su madre Adrienne y diversos invitados.

jada Pinkett Smith will Smith Credit: (David Livingston/Getty Images)

Es activista y filántropa

La actriz ha hablado de su batalla con la alopecia, condición que ha hecho que pierda el cabello. En un episodio de Red Table Talk, habló de cómo esta enfermedad la ha afectado.

"Fue uno de esos momentos en mi vida en los que literalmente estaba temblando de miedo", dijo. "Por eso me corté el cabello y he seguido cortándomelo". Jada ha usado glamurosos turbantes. "Cuando tengo el pelo envuelto me siento como una reina", dijo de su nuevo look.