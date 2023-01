Conoce a Patricia, la hermana "arruinada" de Georgina Rodríguez que le pide ayuda Patricia Rodríguez asegura que vive en la ruina, sin dinero para comer, y que su famosa hermana no la ayuda. Esta es la historia de su vida que ha contado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frente a las cámaras, la vida de Georgina Rodríguez parece perfecta. Al lado de su mundialmente famoso prometido, el astro del fútbol Cristiano Ronaldo, la exdependienta goza de una envidiable fortuna que no duda en presumir. Su bondadoso corazón también la lleva a compartir su riqueza con los menos afortunados, según ha expuesto en su reality Soy Georginan (Netflix). Un punto oscuro en su envidiable situación es su media hermana Patricia Rodríguez, quien desde que Georgina saltó a la fama no ha cesado de señalarla como una mala hermana que se ha olvidado de su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Georgina Rodriguez - 23rd Annual Latin Grammy Awards Georgina Rodriguez | Credit: Christopher Polk/Variety via Getty Images Patricia, de 35 años, nuevamente arremetió contra la famosa novia del futbolista y sostiene que, a pesar de vivir en la pobreza, Georgina no la ayuda económicamente. "Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda", aseguró la mujer al programa español Espejo público. "No sé si es que se avergüenza de mí…..Yo no significo nada [para Georgina]….Georgina es muy solidaria con los niños necesitados, pero no con sus sobrinos". Las declaraciones de Patricia han sido refutadas por el periodista Aurelio Manzano, quien aseguró que la historia no es como la cuenta la hermana mayor. "Hubo un momento determinado cuando Georgina estaba comenzando con Cristiano Ronaldo, que se puso en contacto Patricia con ella porque tenía un problema para escolarizar a los niños", compartió el presentador al programa Fiesta en noviembre del 2022. "Georgina se ofreció a pagar todo el colegio de todos los niños: la ropa, los útiles, todo. ¿Sabes cuál fue la contestación de Patricia? 'No, mándame 5,000 euros que yo me encargo de pagar'….Lo que quería era dinero en efectivo. Las cosas no son como lo cuenta". Georgina Rodriguez and Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez and Cristiano Ronaldo | Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Pero, ¿quién es Patricia Rodríguez? Es la hija mayor de Jorge Rodríguez, el padre de Georgina. Según la prensa española, el empresario argentino mantenía una relación paralela con la madre de Georgina, aparentemente con el consentimiento de la madre de Patricia. Cuando esta muere cuando Patricia tenía 11 años, la pequeña se fue a vivir con la nueva familia de su padre compuesta también por una tercera hermana, Ivana Rodríguez. Patricia aseguró que las tres hermanas mantuvieron una estrecha relación hasta que su padre fue a la cárcel por tráfico de drogas y a ella la envió a un reformatorio la madre de Georgina. Aún así, las hermanas mantuvieron una buena relación hasta que, supuestamente, Georgina inició su relación con el futbolista. Sobre su situación económica, en diferentes entrevistas ha contado que tiene tres hijos, al primero de los cuales tuvo de joven. Ha asegurado que tiene un empleo poco remunerado, por lo que la familia vive en condiciones precarias, hasta el punto de admitir de que su vivienda la ocupaban sin pagar alquiler. Por su lado, la famosa novia de Cristiano parece contar solamente a Ivana y su madre como su verdadera familia. "Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de tres, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables", aclaró Georgina en su Instagram tras el estreno de su reality.

