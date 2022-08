¿Quién es el esposo de Salma Hayek? ¡Todo sobre François-Henri Pinault! Salma Hayek y François-Henri Pinault se casaron el 14 de febrero del 2009 en París y luego celebraron una segunda boda en Venecia en abril de ese mismo año. Conoce más al gran amor de la actriz mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salma Hayek se casó con François-Henri Pinault el 14 de febrero del 2009, un Día de San Valentín. La pareja celebró una segunda boda de ensueño en abril del 2009 en una casa de ópera en Venecia, a la que asistieron famosos amigos como Luis Miguel y Penélope Cruz. En el 2018, mientras vacacionaban en Bora Bora, el multimillonario empresario francés la sorprendió con una ceremonia para renovar sus votos junto al mar. Tras más de una década juntos, la pareja mantiene la chispa con escapadas románticas como sus vacaciones en Grecia el verano del 2020. "Siento una enorme gratitud por mi matrimonio, por mi familia. Tener un buen matrimonio te ayuda mucho a tener la fortaleza de ser líder de una familia juntos y de darles un lugar estable a los hijos", contó Hayek en exclusiva a People en Español. "Tener un compañero es importantísimo", reconoce la estrella de Eternals, Frida y Like a Boss. "No es siempre necesario, pero es algo de lo que yo estoy inmensamente agradecida que le atiné, y que me encontré a mi alma gemela y la contraparte perfecta para mí. Eso, de todas las bendiciones que tengo, esa quizás sea la más rara de encontrar". Conoce más a François-Henri Pinault, el esposo de Salma Hayek. Salma Hayek Francois Henri Pinault Credit: (Pascal Le Segretain/Getty Images) Conoce bien el éxito y la fama François-Henri Pinault es el presidente y CEO del conglomerado de empresas de lujo Kering, y también presidente de Groupe Artémis. François-Henri tiene dos hijos, Francois, de 23 años, y Mathilde, de 20 —de su primer matrimonio con Dorothée Lepère— y otro hijo, Agustin, de 15, con la modelo Linda Evangelista. Además es el padre de Valentina Paloma, de 14 años, fruto de su matrimonio con Hayek. Algo que los une es su misión de aportar al mundo. La actriz es parte de la junta directiva de la Fundación Kering —liderada por su esposo— que ayuda a combatir la violencia contra la mujer y apoya a mujeres que fueron explotadas y abusadas. "Es parte de mi naturaleza y sigo haciéndolo", afirma Hayek sobre ayudar a otros. Su vida social es emocionante. Junto a Hayek, disfruta exclusivos eventos de moda —Pinault es dueño de Gucci y Balenciaga, entre otras firmas— así como las mejores galas y alfombras rojas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salma Hayek y Francois Henri Pinault Credit: (Jean Baptiste Lacroix/FilmMagic) Ha vivido momentos de película junto a su esposa Cupido flechó a los tortolitos en 2006 despúes de que se conocieran en una fiesta celebrada en la romántica Venecia. Desde entonces, han viajado el mundo juntos y han construido una familia armoniosa. En su cuenta de Instagram, Hayek ha compartido fotos con su esposo paseando en góndola, navegando en un barco velero o jugando en la piscina con su hija Valentina, mostrando su divertida personalidad. "Ni en mis sueños más grandes me hubiera podido imaginar que iba compartir mi vida con un hombre tan extraordinario y maravilloso", escribió ella en Instagram. "Eres nuestra fuerza, eres nuestra inspiración, eres nuestro hogar". En el podcast Armchair Expert, el conductor Dax Shepard le preguntó en tono bromista a Hayek si se había casado con Pinault por su fortuna. "No se puede ver por las fotos lo buena persona que es. Pero él me hizo una mejor persona", le respondió la actriz. "Cuando me casé con él, todos decían: 'Oh, debe ser un matrimonio convenido, ella se casa con él por sus millones'. Llevamos juntos quince años y todavía estamos profundamente enamorados. Esos comentarios ya ni me ofenden". Salma Hayek Francois Henri Pinault Credit: (Emma McIntyre/Getty Images) Su matrimonio con Hayek ha superado retos La pareja ha tenido que pasar pruebas duras en su matrimonio, como el juicio de paternidad que la modelo Linda Evangelistainterpuso en contra de Pinault, con quien tuvo un hijo que es 11 meses menor que Valentina Paloma. En septiembre de 2007 nació su hija Valentina Paloma y sorpresivamente, a los 10 meses de su llegada, la pareja se separó. Pero triunfó el amor y la reconciliación terminó en boda. Los retos solo parecen fortalecerlos. En el 2020 Salma Hayek batalló con el coronavirus, una experiencia que la marcó y la hace agradecer aún más la salud. Hayek acompañó a su esposo en su duelo cuando murió la hermana del empresario. "Desgraciadamente han sido unos meses muy difíciles donde he perdido muchas personas queridas", contó a People en Español la actriz, quien dio un último adiós en septiembre del 2021 a su cuñada Florence Roger Pinault, quien murió de cáncer y fue velada por la familia en París. "Esta epidemia del cáncer ha sido una cosa terrible. Estoy muy agradecida de estar viva, de la gente que quiero que sigue viva", añadió Hayek. "Cuando confrontas la muerte te hace agradecer también todos los que están todavía contigo y verlos de otra manera".

