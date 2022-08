¿Quién es la esposa de Pepe Aguilar? ¡Todo sobre Aneliz Álvarez Alcalá! Aneliz Álvarez Alcalá y el cantante mexicano Pepe Aguilar se casaron el 11 de octubre de 1997. Los padres de la cantante Ángela Aguilar cumplen 25 años de matrimonio en el 2022. ¡Conoce más a Aneliz! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pepe Aguilar llegó al altar el 11 de octubre de 1997 con Aneliz Álvarez Alcalá, la mujer que ha sido su inseparable compañera. El pasado octubre, el cantante mexicano celebró 24 años de matrimonio publicando una foto con su esposa en Instagram con un amoroso mensaje. "Hoy hace 24 años esta guapísima dama tuvo la tremenda suerte de casarse con este joven y también muy guapo zacatejano", expresó el cantante de "Por mujeres como tú". Ese famoso himno romántico de Pepe Aguilar fue inspirado por Aneliz, cuando el cantante y su entonces novia tuvieron un desacuerdo que los llevó a terminar su relación. El tema fue escrito por Fato, compositor y amigo de Aguilar, inspirado en el corazón roto del cantante. Afortunadamente Pepe se reconncilió con su novia, quien hoy es su esposa y la madre de sus hijos Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar. Conoce más a Aneliz Álvarez Alcalá, la esposa de Pepe Aguilar. Pepe Aguilar y Aneliz Aguilar Pepe Aguilar y su esposa Aneliz Aguilar | Credit: Rodrigo Varela/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es el pilar de su familia Si bien no sube a los escenarios como su esposo Pepe Aguilar —o sus hijos Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar— Aneliz Álvarez Alcalá acompaña a su famosa familia a muchos de sus conciertos y es una importante presencia en sus vidas. Protege su privacidad y prefiere mantenerse backstage, o tras bambalinas, pero Aneliz nunca pasa desapercibida. Al igual que su hija mayor, Aneliz Aguilar, la esposa de Pepe prefiere mantener un perfil bajo y estar alejada de las cámaras. Eso sí, acompaña a sus hijos a sus compromisos con la prensa y hasta llegó a ser su manager durante un tiempo. "En casa y en familia es mejor siempre", escribió Aneliz en Instagram junto a un retrato de su esposo y sus hijos. Es una mamá orgullosa de sus hijos En su cuenta de Instagram, Aneliz felicitó a su hija Ángela Aguilar por su cumpleaños 18 con un emotivo mensaje. "El futuro es impredecible para los que les falta fe, misterioso para los cobardes y un mundo de oportunidades para los fuertes. El camino es mejor cuando te rodeas de gente valiosa, se selectiva. No hay camino difícil que de la mano de un buen guía que no se llene de flores y buenos momentos. La realidad puede ser un sueño y todos tus sueños pueden ser realidad. Sigue soñando en grande, con los pies en el piso y la mano en el corazón como hasta ahora. Lo que hay detrás o adelante de ti nunca será tan importante como lo que tienes adentro. No dejes que nadie corte tus alas, vuela y siéntete orgullosa de tu vuelo. Habla y siéntete orgullosa de tus palabras, canta y llénanos el alma cada vez", escribió en una carta abierta a la joven estrella. También le dedicó un mensaje de admiración en Instagram a su hijo, el cantante Leonardo Aguilar. "Un día como hoy hace 23 años llegaste a ser mi caballero de todos los días, la mirada más profunda y el detalle siempre preciso. Te adoro más que a mi vida y te deseo toda la felicidad y el éxito que mereces. Gracias por existir, por darme la mano y ser mi orgullo", escribió. Para su primogénita Aneliz Aguilar también tuvo palabras halagadoras en su cumpleaños 24. "Feliz cumpleaños hija adorada y como dice Sabina, 'eres hermosa desde el pie hasta el alma'. Disfruta la vida y sigamos adelante disfrutando de las bendiciones que llegaron junto con tu llegada", escribió en Instagram. Disfruta divertidos momentos con sus seres queridos Aunque los éxitos no paren, no todo es trabajo para la familia Aguilar. También saben disfrutar su tiempo libre, alejados de los escenarios, las alfombras rojas y los estudios de grabación. Ya sea paseando por las calles de Nueva York, París, o Madrid, la familia atesora sus vacaciones. Junto a sus perros y caballos, también disfrutan su tiempo en su rancho en Zacatecas, México, que está lleno de recuerdos de los legendarios padres de Pepe Aguilar, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. La familia divide su tiempo entre México y California, donde tienen su hogar. ¡En Los Ángeles son vecinos de famosos como Kim Kardashian!

