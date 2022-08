¿Quién es la esposa de Eugenio Derbez! Conoce más a la actriz y cantante Alessandra Rosaldo Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se casaron el 7 de julio del 2012 en una parroquia en la Ciudad de México. Diez años después, siguen felizmente casados y tienen a su hija Aitana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez recién celebró una década de matrimonio con Alessandra Rosaldo. En Instagram, el actor, director y comediante mexicano de 60 años compartió una foto del día de su boda en la Parroquia de Regina Coeli, en la Ciudad de México, el 7 de julio del 2012. "10 años después, con el compromiso de tener luz y agua en nuestro hogar. Pero sobre todo, con el compromiso de seguir dibujando una sonrisa en tu cara. Te amo", escribió Derbez en julio del 2022 en sus redes sociales. Una década después de llegar al altar la pareja ha construido una nueva vida en Hollywood tras mudarse de México a California en el 2014, y son padres de Aitana, de 8 años. Eugenio Derbez Alessandra Rosaldo Credit: (Dimitrios Kambouris/Getty Images for WarnerMedia) Su historia de amor comenzó el 27 de marzo del 2006 mientras grababan la serie Vecinos. "Un 27 de marzo de hace 16 años, nuestras miradas se cruzaron y nuestras vidas cambiaron para siempre. Nos enamoramos profundamente y no hubo manera de evitarlo", escribió Alessandra en Instagram. "Hoy celebro y bendigo los 16 maravillosos años que llevamos juntos y todo lo que de la mano hemos construido, creado, crecido, superado, trascendido y logrado. Sin duda somos un gran equipo y presiento que hoy, nuestras vidas volverán a cambiar". Su esposa ha sido un gran apoyo para Derbez en su conquista de Hollywood, donde ha triunfado como películas como Coda, Instructions Not Included, The Valet y Overboard. "No hay palabras que puedan expresar el orgullo que siento de verte realizar tus sueños y lograr todo lo que te propones y más. Eres inspiración pura, ejemplo que arrastra y luz que ilumina todo a su alrededor", añadió Rosaldo, de 50 años, sobre el padre de su hija. Conoce más a la actriz y cantante mexicana Alessandra Rosaldo, la esposa de Eugenio Derbez. Alessandra Rosaldo Eugenio Derbez Credit: (Gregg DeGuire/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es una reconocida actriz, cantante y bailarina Alessandra ha actuado en telenovelas como Amarte es mi pecado, Salomé, Aventuras en el tiempo y DKDA: Sueños de juventud. También actuó en las películas Instructions Not Included y Spare Parts. Es cantante, y en el 2021 se presentó en el concierto 90s Pop Tour en México. En la década de 1990, formó parte del dúo mexicano Sentidos Opuestos. Su carrera musical empezó como corista de estrellas como Lucero y Paulina Rubio. También es bailarina y fue ganadora del reality show Bailando por un sueño de Televisa. Es mamá y madrastra Rosaldo es madre de Aitana, de 8 años, fruto de su matrimonio con Eugenio Derbez. "Princesita hermosa, me llena de felicidad celebrar un año más de tu vida, me haces sentir la mamá más afortunada del planeta", escribió Rosaldo en Instagram en agosto del 2022 para celebrar el cumpleaños de su hija. "Agradezco infinitamente la dicha de verte crecer, sonreír, aprender, cantar, disfrutar, bailar, soñar y conquistar cada pequeña victoria con la que construyes nuestro mundo perfecto". Alessandra Rosaldo Eugenio Derbe Credit: (VALERIE MACON/AFP via Getty Images) La actriz es madrastra de los actores Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez — los hijos de Eugenio Derbez — con quienes grabó el reality show De viaje con los Derbez. Es una apasionada del fitness y la meditación En Instagram —donde tiene más de 5 millones de seguidores— comparte sus rutinas de ejercicio y fotos montando bicicleta con su hija. También es co-creadora del bootcamp Método M e instructora de classes de fitness. "Parece fácil pero no lo es; aprender a recuperarnos y descansar sin culpa es todo un arte; pero hemos aprendido que regalarnos esos espacios de descanso es fundamental para cargar pila y regresar siempre fuertes, sanas, enfocadas y dispuestas", dice la página de Instagram de Método M. La meditación es otra de sus pasiones. "Es difícil expresar con palabras lo que se vive en nuestros retiros porque el viaje es tan mágico y profundo, o tan revelador y sanador como tú quieras vivirlo, es absolutamente personal. Puedes dejarte ir, o no. Compartir o simplemente observar, entregar o acompañar, sentir, soltar, reír o bailar. La experiencia es TUYA. Y para mí, esta tercera edición fue una maravillosa y sanadora sorpresa", expresó sobre un retiro espiritual en Cozumel con Método M. En entrevista con Jorge Ramos en su programa Algo personal, Rosaldo dijo que ha sacrificado a veces su carrera por la armonía familiar. "Desde que nos conocimos, en los casi 16 años que llevamos ya juntos, en varios momentos yo he elegido nuestra relación por encima de mi carrera", afirmó ella. "Yo creo que Ale ha dejado a un lado el ego y eso ha ayudado mucho", reconoció Eugenio Derbez sobre su esposa. Ahora que su hija Aitana está más grande, Rosaldo ha vuelto a los escenarios. "Hubo un momento en que sí lo extrañé. No me había dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba hasta que regresé. Empecé a sentir esa otra parte de mí que ya se me había olvidado y que es muy importante tenerla". Volver a dar conciertos la llena de buena vibra. "Es una prioridad mantener esa parte mía viva, de mi realización personal, de mi tiempo para mí o de subirme a un escenario", dijo la cantante.

