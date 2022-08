¿Quién es la esposa de Edwin Luna? ¡Todo sobre Kimberly Flores! Kimberly Flores y Edwin Luna se casaron el 27 de julio del 2019 en la catedral de Monterrey. Conoce más a la modelo, bloguera y empresaria guatemalteca que enamoró al cantante mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Edwin Luna y Kimberly Flores Edwin Luna y Kimberly Flores | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group Kimberly Flores llegó al altar con Edwin Luna el 27 de julio del 2019 en la catedral de Monterrey. La modelo guatemalteca conoció al vocalista de la banda La Trakalosa en el 2017 cuando él fue a Guatemala a una gira de conciertos. Ella luego lo llevó a conocer su país, visitando juntos la ciudad de Antigua y otros lugares mágicos de Guatemala. Ella fue la modelo del video musical "Fíjate que sí" del cantante en el 2018. Tras iniciar un apasionado romance, Luna le pidió matrimonio en septiembre del 2018, ante las cámaras del reality show La Academia. La pareja se comprometió dos meses después del nacimiento de su hija Gianna. "¿Te quieres casar conmigo?", le preguntó, anillo en mano y arrodillado ante ella. Kimberly respondió entre lágrimas: "Ser tu esposa es lo que más deseo". Flores también fue modelo del video musical "A lo mejor soy yo" de su esposo en el 2021. Conoce más a Kimberly Flores, el gran amor de Edwin Luna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Edwin Luna Kimberly Flores Credit: (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Spotify) Concursó en el reality show La casa de los famosos Kimberly Flores, de 33 años, es una modelo, empresaria y bloguera guatemalteca, que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram. Kim tiene la marca de productos de belleza Keigi Beauty, que promociona en sus redes sociales. En el 2021, fue concursante del reality show La casa de los famosos y decidió abandonar la mansión inesperadamente en septiembre para regresar a su casa con su esposo y sus hijos. "Una mujer es un pilar para su hogar", dijo, asegurando que su familia era su prioridad. Kimberly también se lanzó como cantante, grabando los videos musicales "Mejor me quedo sola" y "El trenecito". Recién se unió al reality show Rica famosa latina de Estrella TV—junto a Mayeli Alonso, la exesposa de Lupillo Rivera y también exconcursante de La casa de los famosos. "Sin miedo al éxito", escribió en Instagram sobre su nuevo proyecto televisivo. Superó una crisis matrimonial con Edwin Luna La pareja enfrentó una crisis matrimonial cuando Kimberly concursó en el reality show La casa de los famosos en el 2021. La modelo fue blanco de críticas por supuestamente coquetear con otro concursante del reality show, el actor Roberto Romano, siendo una mujer casada. "Si llegase a haber una relación íntima, un beso, una relación sexual obviamente como esposo y como familia quedaríamos totalmente fracturados", aseguró Luna. "Yo creo que tiene tristeza porque extraña a mis hijos, tiene angustia porque nos dejó de ver hace ya un mes, cuando veníamos de una pandemia de estar juntos todos los días haciendo todo juntos mis hijos, mi esposa y yo", añadió el cantante. Tras regresar a casa juntos, la pareja se reconcilió y asistieron a terapia de pareja. En julio del 2022, Kimberly le dedicó un amoroso mensaje a su esposo en Instagram, para celebrar su tercer aniversario de casados. "Siguen pasando los años y nuestro amor sigue creciendo, y ante cada prueba cada día somos más fuertes y más unidos. Dios nos bendijo con una hermosa familia, y solo tú y yo sabemos todo lo que nos a costado estar donde estamos", escribió en Instagram junto a un video del día de su boda y momentos felices juntos. Es madre de tres hijos En el 2018, Kimberly dio a luz a su hija Gianna, fruto de su matrimonio con Edwin Luna, quien ya tenía dos hijos —Dascha y Miguel Alexander— de relaciones previas. La modelo también tiene dos hijos de una relación previa, con el DJ guatemalteco Alex Bosar. Eran ambos muy jóvenes y se asustaron al enterarse de que iban a ser padres cuando ella era una adolescente. "Escondí mi embarazo hasta los seis meses", cuenta en un video en su canal de YouTube sobre su primogénito Elián, de 16 años. "Jamás me voy a arrepentir de mi hijo, es una gran bendición", añade, aunque su familia no aceptó su embarazo al principio. Empezó a trabajar en una discoteca cuando su hijo estaba recién nacido. "Mucha gente me ha criticado, me ha dicho teibolera, me ha dicho bailarina exótica", dice Flores, quien revela que trabajó como edecán para sacar adelante a su hijo, ya que no pudo terminar sus estudios por tener que trabajar. A los 25 años salió embarazada nuevamente de Alex Bosar, con quien tuvo a su segundo hijo, Damián. La relación amorosa entre ambos no funcionó, pero agradece el apoyo que la madre de su ex le dio a sus nietos como abuela. Se crió con su abuela y sufrió la ausencia de sus padres Kimberly se crió con su abuela y su tía en Guatemala porque su madre se fue a Estados Unidos para poder trabajar y darle una mejor vida a su familia, reveló en su canal de YouTube. "De mi papá sé muy poco. Yo tenía 14 años cuando conocí a mi papá. No lo conocí antes, no sabía de su existencia", dijo. "Fue una niñez dura, triste", admite. "Me enseñó a ser fuerte, a valorar todo lo que tengo", reflexiona sobre crecer con carencias económicas. Si bien su madre la llevó un tiempo a vivir con ella en Estados Unidos, luego la regresó a vivir en Guatemala. "Dios sabe porqué hace las cosas", dijo Flores, quien admite que en su adolescencia tuvo una etapa de rebeldía y de sentir rabia por la ausencia de sus padres. "Mi sueño era tener mi fiesta de quince años", dice. Si bien le hicieron una fiesta de quinceañera sorpresa, sus padres no estuvieron. "Entré a la iglesia con mis abuelos", recuerda. En la escuela le hicieron bullying por su situación financiera. "Eramos una familia muy humilde", admite la modelo, quien en sus redes sociales publica mensajes motivadores.

