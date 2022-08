¿Quién es Mayrín Villanueva, la esposa de Eduardo Santamarina? Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva se juraron amor eterno en el 2009 tras enamorarse mientras grababan la telenovela Yo amo a Juan Querendón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El flechazo entre Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva se dio en el set de la telenovela Yo amo a Juan Querendón en el 2007. Fueron pareja en la historia y la química traspasó la pantalla. "Te amo tanto porqué soy feliz...eres mi locura", le escribió el villano de La Desalmada a su esposa en el 2021 para celebrar el Día de San Valentín. Tras 13 años de matrimonio, siguen desbordando pasión en las redes sociales. "Que siempre nos podamos ver a los ojos con mucho amor. Te amo, a seguir sumando experiencias juntos", le escribió la estrella de la telenovela Si nos dejan a su galán en la vida real. Conoce más a la actriz Mayrín Villanueva, la esposa de Eduardo Santamarina. Eduardo Santamarina Mayrin Villanueva Credit: (Luis Ortiz/LatinContent via Getty Images) Es una estrella de telenovelas La actriz ha brillado en telenovelas como Mi marido tiene familia, Rubí, Mi corazón es tuyo, Amigas y rivales, Mujer de madura y Yo amo a Juan Querendón. Sus más recientes proyectos en la pantalla chica son Si nos dejan y Vencer la ausencia, donde tiene roles protagónicos. Mayrin Villanueva Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Atesora su tiempo en familia Ambos estuvieron casados anteriormente. Mayrín con el presentador Jorge Poza —el padre de sus hijos Romina y Sebastián—y Eduardo Santamarina con la actriz Itatí Cantoral, con quien tuvo a sus hijos Roberto Miguel y José Eduardo. Los actores son padres de Julia, quien nació en el 2009. Su hija mayor, Romina, de 21 años, brilla como modelo y debutará como actriz en una película de Netflix. En Instagram la actriz comparte fotos disfrutando con sus hijos y sus hijastros, con quienes tiene una relación cercana. Ya sea volando en globo aerostático, esquiando o cenando juntos, atesora su tiempo con sus seres queridos. Eduardo Santamarina Mayrin Villanueva Credit: (Rodrigo Varela/WireImage) Recomienda la terapia de pareja En el 2021 surgieron rumores de una supuesta crisis matrimonial. La actriz contó a Suelta la sopa: "El 28 de febrero cumpliremos 13 años de casados y esperemos que se multipliquen esos años. Sabemos que la vida en pareja no es precisamente así como que todo es miel, pero se sabe y se disfruta y es parte del crecimiento de estar acompañado de una persona". El actor añadió al programa: "En una pareja, en una relación, va a haber altibajos pero ahí es donde se ve de qué estamos hecho. Nosotros hemos sabido sortear gracias a Dios todo eso y seguimos más unidos que nunca". Eduardo Santamarina Mayrin Villanueva Credit: (Carlos Tischler/Getty Images) Los actores han ido a terapia de pareja y han hablado abiertamente de cómo esto ha beneficiado su matrimonio. "Es algo que todos necesitamos, tanto personal como de pareja", dijo Mayrín al programa Ventaneando. "Es una parte del aprendizaje como persona porque realmente lo que aprendes en las terapias de pareja es a conocerte más a ti mismo", concluyó la actriz.

