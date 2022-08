¿Quién es la esposa de Daddy Yankee? ¡Todo sobre Mireddys González! Mireddys González y Daddy Yankee están juntos desde que eran adolescentes. El Big Boss del reggaetón llama "la jefa" a su esposa, quien ha estado a su lado durante casi tres décadas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mireddys González es la indiscutible reina en el corazón de Daddy Yankee. El reggaetonero llama "la jefa" a su esposa, con quien lleva casi 30 años de relación. En enero del 2020, Daddy Yankee le dedicó un amoroso mensaje a su esposa Mireddys González por su cumpleaños. El reggaetonero compartió una foto navegando en su barco con la madre de sus hijos con la dedicatoria: "Todo jefe necesita una buena jefa". El Big Boss del reggaetón también le hizo un espléndido regalo a su amor. La cumpleañera compartió en Instagram una foto de un flamante Jeep que le obsequió con el mensaje: "Present, gracias baby." Mireddys viaja con Daddy Yankee por el mundo, apoyándolo en muchos de sus shows y proyectos. "Lo más bello que yo tengo en mi vida es mi familia, sin duda alguna", dijo el astro puertorriqueño a People en Español. "Mi esposa y mis hijos es mi tesoro, la razón por la cual trabajo día tras día para tratar de que ellos tengo una mejor vida, de hacer un legado para ellos, que no tengan las dificultades que yo he pasado en esta vida". Mireddys Gonzalez Credit: Instagram / Mireddys Gonzalez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha sido un gran apoyo para Daddy Yankee Mireddys conoce a Ramón Luis Ayala Rodríguez antes de la fama, antes de convertirse en el gran Daddy Yankee. Se conocieron en su natal Puerto Rico cuando ambos eran adolescentes, y ella ha estado junto al reggaetonero en las buenas y en las malas. "Detrás del éxito de un hombre siempre hay una buena mujer", dijo Daddy Yankee en entrevista con Rashel Díaz en el programa Detrás de la fama de Telemundo. "Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia", dijo sobre su esposa. Ella estuvo a su lado durante una grave crisis de salud, cuando a Daddy Yankee le hirieron una pierna en una balacera en Puerto Rico. Casi tienen que amputársela, pero afortunadamente logró salvar su pierna, aunque ya no pudo cumplir su sueño de ser beisbolista profesional. Luego seguiría su pasión por la música. Tras 26 años juntos, Mireddys le dedicó a su esposo en Instagram una romántica canción de Franco de Vita en diciembre del 2021. "Si me dieran a elegir una vez más/ te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar", dice la letra de "Tú de qué vas". "No hay nada que pensar. Gracias Dios por el hombre maravilloso que me diste", escribió ella junto a una foto de ambos cuando eran muy jóvenes, en su etapa de noviazgo. Es una madre amorosa Daddy Yankee se convirtió en padre de su primera hija Yamilette cuando él tenía 17 años, algo que lo obligó a madurar rápidamente. Con Mireddys tuvo a sus hijos Jesaeelys y Jeremy cuando ambos eran muy jóvenes, y criar a sus hijos junto al amor de su vida ha sido una gran bendición para el cantante. "Estoy tan agradecida con Dios por tener unos padres ejemplares como ustedes que siempre nos enseñaron las cosas más importantes en la vida como los valores, el respeto, siempre tener a Dios presente en todo, y siempre ser agradecidos por todo lo que tenemos. De verdad que no hay palabras para describir todo el amor que siento por ellos. Son lo más importante en mi vida", escribió Jessaelys en Instagram, felicitando a sus padres en su aniversario de bodas en marzo del 2021. Motiva a otras mujeres En su cuenta de Instagram, la empresaria comparte motivadores mensajes con sus más de 1 millón de seguidores. Mireddys comparte frases que celebran el amor propio, su fe en Dios, la bondad hacia los demás y comparte publicaciones en contra del bullying y el abuso. Junto a su amiga Michelle Matos promociona la línea de productos Hi Body. Tras adelgazar más de 20 libras durante la pandemia, comparte fotos y videos de sus rutinas de ejercicios para motivar a otros a adoptar un estilo de vida más saludable. Celebra la vida con sus seres queridos Sin duda Mireddys sabe disfrutar la vida. En sus publicaciones en Instagram, se aprecia que goza de momentos inolvidables con sus seres queridos. Aquí la vemos con su esposo Daddy Yankee conociendo de cerca a un león. En el 2020, la pareja celebró Año Nuevo en una playa en Culebra junto a familiares y amigos como la cantante dominicana Natti Natasha. Les encanta ir a la playa o salir a navegar juntos. Cuando Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios, Mireddys le dedicó este mensaje en Instagram: "Hoy tengo sentimientos encontrados, estoy feliz y triste. Es irónico que un día como hoy, 20 de marzo que celebramos nuestro aniversario de bodas número 27, te escucho decirle al mundo que te retiras de la música que ha sido tu pasión durante estas últimas tres décadas", escribió. "Ya pronto te toca decirle adiós a los escenarios. Te has disfrutado a Daddy Yankee durante tanto tiempo, pero ahora le toca a Raymond Ayala disfrutar lo que ha construido", añadió la esposa del Big Boss. "A veces los finales son el comienzo de grandes cosas. Lograste agrandar nuestra familia con todos los fans del mundo entero quienes te apoyaron de principio a fin. Ellos fueron, son y serán parte de nuestras vidas por siempre".

