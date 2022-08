¿Quién es la esposa de Carlos Ponce? ¡Todo sobre la presentadora Karina Banda! Rodeados de familiares y amigos en un paradisíaco bosque en Valle de Bravo, México, Carlos Ponce y Karina Banda celebraron su boda religiosa en junio del 2022. Conoce más a la mujer que deslumbró al actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda y Carlos Ponce se conocieron en el 2018 gracias a una amiga en común: Lili Estefan. "Yo lo fleché una fiesta de San Valentín, en un 14 de febrero en casa de Lili Estefan. Él que siempre está pendiente de las redes sociales, vio unas fotos y me empezó a buscar a través de las redes sociales, le pidió a Lili que nos presentara", contó Banda a MezcalTV. "Carlos siguió haciendo la luchita y al final me convenció, salí con él y en esa primera cita, ya me flechó él a mí. Ahí fui yo la flechada porque vi esos ojos tan bellos que tiene", añadió la presentadora mexicana. Tras celebrar una boda civil en el 2020 y otra boda religiosa en junio del 2022, la pareja sigue añadiendo nuevos capítulos a su historia de amor. Algo que ambos añoran es tener un hijo juntos. Ya el actor puertorriqueño de 49 años es padre de Giancarlo, Sebastián, y las gemelas Sienna y Savannah Ponce, de su primer matrimonio con Verónica Ponce, y sería el primer bebé para Karina. La pareja trabajará en el reality show Enamorándonos: La Isla —que grabarán en Turquía— y quizás sea el momento perfecto para llamar a la cigüeña. Convertirse en madre es algo que ilusiona a Banda. "Claro que sí, ya lo hemos planeado pero Dios nos cambia la jugada, espero que después de Turquía les tengamos una linda noticia", dijo a People en Español sobre embarazarse. "¡Los tiempos de Dios son perfectos!". Conoce más a la presentadora Karina Banda, la esposa de Carlos Ponce. Karina Banda Credit: (John Shearer/Getty Images for People Magazine) Brilla ante las cámaras Banda es una reconocida presentadora de televisión que ha ganado seis premios Emmy. Estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Nuevo León. A los 13 años debutó como locutora de radio en Monterrey. Ha brillado ante las cámaras de Univision en programas como Sal y Pimienta, El Gordo y la Flaca y presentando noticias de deporte en TUDN. Fue copresentadora del reality show Enamorándonos, y junto a su esposo presentará el reality show Enamorándonos, La isla (Vix). Karina Banda Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images For Univision Communications ) Se lanzó como empresaria con su línea de ropa En agosto del 2022 anunció el lanzamiento de Ave Concept, una tienda de ropa virtual que ofrece prendas para mujeres.La primera colección incluye piezas frescas, femeninas y versátiles, ideales para el verano. Por el momento las tallas disponibles son S, M y L, pero Banda aseguró que su meta es tener muchas tallas en sus próximas colecciones. Su tío Salvador inspiró el nombre de su nueva empresa. "Tiene mucho que ver con mi tío. Él ya no está con nosotros, falleció en la pandemia", reveló a People en Español. "Pero desde que se fue me manda muchos mensajes, me sigue mandando muchos mensajes con aves, con plumas, con mariposas. Yo siento que lo que me trata de decir es que no me de miedo de volar, de tomar mis caminos, de salir de mi zona de confort. Así que pensé que Ave es eso. La mujer tiene que sentirse así, se tiene que sentir libre". Sigue cumpliendo sueños Con mariachi y rodeada de familia, la presentadora celebró en México en agosto su cumpleaños 34. "Agradecida de poder celebrar un año más de vida junto a mi familia y sintiendo tanto amor y cariño", escribió en Instagram. Además de tener su hogar en Miami junto a Ponce, un deseo cumplido fue comprar una casa en México el verano del 2022. "Todo comenzó con un… ¿y si compramos la casa? Siento que es para nosotros. Por meses sentí algo que me decía que hiciera todo lo que estuviera en nuestras manos y aunque en momentos parecía imposible, ¡Lo logramos! Este sueño es de toda mi familia y gracias a Dios y todos ellos se cumplió", escribió Banda en Instagram junto a fotos de su nueva residencia en Monterrey.

