¿Quién es la esposa de Saúl 'Canelo' Álvarez? ¡Todo sobre Fernanda Gómez! Fernanda Gomez celebró una boda de ensueño con el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez en la catedral de Guadalajara el 15 de mayo del 2021. Maná, Prince Royce y Los Ángeles Azules le cantaron a los recién casados Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se casó con Fernanda Gómez el 15 de mayo del 2021. La romántica boda se celebró en la catedral de Guadalajara, seguida de una lujosa parranda en el Rancho Las Reinas, donde le cantaron a los recién casados Maná, Prince Royce y Los Ángeles Azules. Entre los invitados de la boda estaban famosos amigos de la pareja como Maluma, J Balvin y su novia Valentina Ferrer, Jaime Camil, Pepe Aguilar, y Julión Álvarez. La guapa rubia que caminó vestida de blanco —en un exquisito modelo de Elie Saab— al altar, donde la esperaba su amado, se convirtió en la envidia de las fanáticas del codiciado pugilista de 32 años. La modelo e influencer de 26 años comenzó su relación amorosa con él en el 2016. En octubre del 2016 fueron fotografiados juntos en una gala en San Juan, Puerto Rico. En el 2017, se convirtieron en padres al nacer María Fernanda, la hija menor de Canelo. ¿Fue un amor escrito en las estrellas? Conoce más a Fernanda Gómez, la mujer que dejó noqueado a Saúl 'Canelo' Álvarez. Saul Canelo Álvarez y esposa Fernanda Gomez Credit: Denise Truscello/WireImage Es empresaria, modelo e influencer Fernanda Gómez —quien tiene más de un millón de seguidores en Instagram— comparte en sus redes sociales fotos familiares y bikinazos mostrando sus envidiables curvas. La empresaria, nacida en Guadalajara, abrió su salón de belleza Fernanda Gómez Nailbar & Boutique, donde se ofrecen servicios de manicura, pedicura, cuidado de la piel y también vende ropa femenina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fernanda Gomez, wife of Saul Canelo Alvarez y su hija Credit: Thaddaeus McAdams/Getty Images Se reconcilió con Canelo después de estar separados En el 2017, se distanciaron y Fernanda desapareció por un tiempo del ojo público. En junio del 2017, el boxeador llegó tomado de la mano de la modelo venezolana Shannon de Lima a un evento en Nueva York para promocionar una de sus peleas. Allí compartieron besos ante las cámaras, haciendo público su romance. "Es un ser humano dulce, amoroso, yo estoy feliz", dijo la exesposa de Marc Anthony a Al Rojo Vivo (Telemundo). Y Canelo añadió risueño: "Lo que se ve no se pregunta". El noviazgo con Shannon terminó al poco tiempo, y el boxeador se reconcilió con Fernanda Gómez. En septiembre del 2017, Fernanda compartió fotos en sus redes sociales mostrando su embarazo. Esperaba a su hija con Canelo, nacida en diciembre de ese año. En el 2018, la reconciliación se hizo evidente cuando ella compartió una foto del boxeador con la bebé de ambos. María Fernanda es la tercera hija de Canelo, quien tiene a sus hijos Emily Cinnamon, Mía Ener y Saúl Adiel de relaciones previas. "No existen palabras para expresar todo el amor y lo feliz que me hace saber que tengo a una mujer como tú", expresó el boxeador en Instagram junto a una foto de su esposa, deseándole un feliz cumpleaños a Fernanda en julio del 2021. Es una mamá amorosa y divertida En sus redes sociales, Fernanda comparte fotos con su hija María Fernanda, mostrando la cercana relación entre ambas. En mayo del 2022, la fashionista publicó fotos vestida igual a su hija, con un pijama rosado de estampado de zebra, sumándose a la divertida tendencia del twinning. Para celebrar los cuatro años de su princesa en diciembre del 2021, le organizó una fiesta con temática de La sirenita, su película favorita de Disney. Su niña es su inseparable compañera, disfrutando de un día de playa o un paseo juntas por Disneyland. Es una apasionada de los viajes En Instagram, la influencer nos deleita con fotos de sus vacaciones. En el 2019 viajó con Canelo a Asia, visitando Singapur, Tailandia e Indonesia. Los enamorados han visitado también mágicos destinos como París, Las Maldivas y Croacia. Su más reciente escapada fue a Mykonos en mayo del 2022. Conociendo más a su esposa, es fácil ver las cualidades que mantienen locamente enamorado al boxeador.

