¿Quién es la esposa de Anuel? ¡Todo sobre la cantante Yailin! El reggaetonero puertorriqueño Anuel AA se casó con Yailin el 10 de junio del 2022. ¿Quién es la mujer que conquistó su corazón? Conoce más a la cantante dominicana Yailin "la más viral". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA y Yailin se casaron el 10 de junio del 2022. La cantante dominicana —cuyo verdadero nombre es Jorgina Guillermo Díaz— compartió una foto del día de su boda civil en Instagram, donde tiene más de 5 millones de seguidores. "Te amo, nunca imaginé este momento, ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo. Espero que esto dure años y años juntos, y dándonos todo el amor del mundo cada día que pase. Gracias por convertirme en tu esposa", le escribió ella al reggaetonero puertorriqueño. El 4 de Julio del 2022 la pareja celebró el cumpleaños 21 de Yailin a bordo de un yate en Ibiza. "Gracias mi Dios por otro año más de vida y feliz con my persona favorita", escribió ella en Instagram junto a su amado. Su historia de amor sigue acaparando titulares. Ser auténticos y divertirse juntos es parte del éxito de su relación. "Nosotros somos nosotros, la misma persona en cuerpos diferentes", dijo Yailin a People en Español en marzo, cuando ambos adornaron nuestra portada digital. "Es lo mejor que me ha pasado", nos dijo Anuel sobre su esposa. "Me da paz, me da felicidad". Conoce más a Yailin "la más viral", la esposa de Anuel. Anuel AA y Yailin la mas viral Credit: Instagram/@anuel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es una famosa cantante dominicana Desde que era adolescente tuvo interés por la medicina, sin embargo, desistió de ese sueño y se dedicó a la música. En el 2019 firmó un contrato con la discográfica Akino Mundial Music. Desde entonces ha cautivado a su fiel fanaticada con temas como "Chivirika" y "Quien me atraca a mí". Junto a Anuel grabó el tema "Si tú me buscas", y recién apareció en el video musical de "Delincuente" de Tokischa junto a Anuel AA y Ñengo Flow. Yailin la mas viral Credit: Instagram/@yailinlamasviralreal Ha enfrentado retos en su vida Nació en el barrio de Los Minos, en Santo Domingo, República Dominicana, en una familia humilde. Su padre murió en un accidente automovilístico cuando ella tenía 9 años de edad, una traumática experiencia que marcó su vida. Su madre se hizo cargo de ella y su hermana y fue estricta con sus hijas. No las dejó tener novio hasta que cumplieran 15 años. "Mi mamá significa todo porque es lo único que me queda", dijo a People en español la cantante. Su madre está feliz con los triunfos de Yailin. "Se siente muy orgullosa; eso es bueno, que una madre vea a su hija triunfar y saber que no le va a faltar nada", añadió la artista. Quiere ser madre en un futuro La cantante de 21 años ha negado categóricamente los rumores de un supuesto embarazo. Eso sí, ha expresado sus deseos de ser madre algún día. "Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación", contó ella a People en Español. "Que sean los que Dios mande para acá", añadió Anuel en marzo sobre tener bebés con Yailin.

