¿Quién es el supuesto nuevo novio de Karol G? Conoce al misterioso acompañante de la cantante colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La presencia en primera fila de Karol G en el juego de basquetbol de Los Ángeles Lakers contra los Utah Jazz de Salt Lake City, acaparó los encabezados e incendió las redes sociales. Pero no fue su sorpresiva asistencia lo que se robó la atención, sino el misterioso acompañante que estuvo en todo momento a su lado. ¿Será su nuevo amor? La colombiana tiene al mundo entero adivinando si su corazón —al igual que su ex Anuel, quien recientemente reveló que disfruta nuevamente del amor al lado de la rapera dominicana Yailín 'La más viral'—, ya tiene nuevo dueño. La cantante se ha mantenido en silencio sobre esta supuesta nueva relación, dejando que la ola de rumores sobre su aparente nuevo amor continúe creciendo. Pero, ¿quién es el misterioso y afortunado galán que la cuidó y llevó de la mano durante el encuentro deportivo? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol G y supuesto nuevo novio en el juego Utah Jazz v Los Angeles Lakers Credit: Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images Se trata nada más y nada menos que de quien es aparentemente su director creativo Daiky Gamboa. El chico cuenta con más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, donde comparte candentes selfies, así como íntimos momentos no solo con Karol, sino con otras artistas colombianas. En julio del año pasado, la cantante y Daiky se marcaron para siempre, tatuándose mutuamente durante una noche entre amigos en la playa. "Karol y yo nos tatuamos el uno al otro y no importa si se ve feo, lo que importa es el amor y la historia de una amistad tan hermosa", escribió el joven junto al vídeo. Karol G Karol G En octubre, acudieron juntos al concierto de Billie Eilish en Austin, Texas, donde bailaron, cantaron y disfrutaron de una divertida noche. "Me siento súper agradecido con Karol por compartir esos momentos tan chimbas conmigo", expresó Daiky sobre el viaje. Las publicaciones confirman la existente amistad de hace tiempo, pero ¿se habrá convertido en amor? La incógnita continúa.

