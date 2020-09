¿Quién es el nuevo amor de Katie Holmes? Katie Holmes ha sido captada con el chef Emilio Vitolo, quien semanas antes de que saliera a relucir su aparente romance con la actriz estaba comprometido a casarse con la diseñadora Rachel Emmons. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El amor parece haberle sonreído de nuevo a Katie Holmes, quien aparentemente está disfrutando de un nuevo romance con el joven chef y restaurantero Emilio Vitolo. La pareja ha sido captada en varias ocasiones disfrutando de íntimos momentos en la ciudad de Nueva York. Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado, la aparente nueva relación se da semanas después de que el empresario se comprometiera con la diseñadora Rachel Emmons, según People. Una fuente confirmó a la revista que Vitolo y Emmons seguían juntos incluso días antes de que salieran a relucir las primeras fotografías de la actriz con el chef. “A mediados de agosto, Emilio y Rachel aún estaban comprometidos y viviendo juntos”, aseguró al fuente a People. “Él rompió el compromiso abruptamente, en el momento que Katie le demostró su interés. Rachel estaba en shock. Estaban planeando su boda y su futuro juntos. Es como si nunca hubiese conocido a Emilio. No han tenido contacto desde que él terminó con ella”. Como prueba, Emmons había publicado varias fotografías con Vitolo, a finales de julio, ambos sonriendo y disfrutando tiempo juntos. En una de las imágenes compartida en la cuenta de Instagram de la diseñadora el 26 de julio, el chef le deja un comentario lleno de corazones rojos. Juzgando por los mensajes de Emmons, se comprometieron en febrero del 2019. “La persona más generosa, honesta, genuina que he conocido jamás. Siempre me guardas la espalda y haces de cada día una nueva aventura. Entras a un cuarto y la gente gravita hacia ti. No podría sentirme más afortunada de pasar el resto de mi vida contigo”, escribió Emmons junto a una imagen presumiendo el anillo de compromiso. Un par de meses después, la diseñadora empezó con los preparativos de boda. Se desconoce la fecha en que sería la ceremonia o la fecha de la ruptura de la relación, pero Vitolo y Holmes fueron vistos públicamente por primera vez el pasado 1 de septiembre. De ser ciertos los rumores, Vitolo sería la segunda pareja de la actriz desde su divorcio del legendario actor y padre de su única hija, Tom Cruise. Holmes, quien ha buscado llevar una vida fuera del escándalo, mantuvo una relación de varios años con el actor Jamie Foxx que terminó en 2019.

