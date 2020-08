¿Quién es el miembro mejor pagado de la dinastía Derbez? Eugenio Derbez y sus hijos mayores se dedican al mundo del espectáculo; lo cual, les genera importantes ganancias. Te damos el ranking de ingresos de esta famosa familia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido que todos los miembros de la dinastía Derbez se dedican al medio del espectáculo y han logrado destacar cada uno por separado, particularmente en la actuación. Incluso, la menor de los hijos del patriarca, Aitana, ya se perfila como parte de la nueva generación artística de esta famosa familia. Pero, ¿quién es el miembro de los Derbez mejor pagado? RELACIONADO: Así celebró la familia Derbez los 6 años de la pequeña Aitana Image zoom Eugenio Derbez Mezcalent De acuerdo con la publicación estadounidense People with Money, la cabeza de esta familia, Eugenio, es quien más dinero obtiene. Hay que recordar que además de actor, es conductor, director y productor de diversos proyectos como el reality De viaje con los Derbez que le generó importantes dividendos. Así, sus ganancias anuales son de 180 millones de dólares. Image zoom Aislinn Derbez Mezcalent Por su parte, Aislinn es la segunda de este ranking familiar. La modelo y actriz goza de trabajar en diversos proyectos y campañas publicitarias, además de lanzar algunas marcas propias de productos, que le han generado cuantiosas ganancias. Si bien dicho medio no revela la cifra exacta de sus ganancias, hace un aproximado de poco más de tres millones de dólares hasta el pasado mes de julio. Image zoom JC Olivera/Getty Images En tercer lugar se coloca José Eduardo, quien se ha posicionado como un importante influencer con su canal de YouTube, el cual suma 1.1 millones de suscriptores. Tampoco hay una cifra exacta, pero se estima que obtiene ingresos entre seis y doce mil dólares por mes. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la última posición se encuentra Vadhir. Este miembro de la familia ha trabajado como modelo y canta muy bien; sin embargo, se ha dedicado básicamente a la actuación donde ya empieza a tener proyectos en Hollywood. Además, también se está posicionando como youtuber con su canal donde tiene casi un millón de suscriptores. Sus ganancias mensuales se ubican entre los tres y siete mil dólares. Esto deja claro que la familia Derbez tiene talento y es del agrado del público.

