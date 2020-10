Close

¿Quién es el hombre que besó a Chiquis Rivera? La cantante mexicoamericana niega que viva un romance con el empresario mexicano Jorge Cueva... por el momento. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera había mantenido un bajo perfil durante la cuarentena, en la que ha estado enfocada en nuevos proyectos y ha anunciado que su matrimonio de menos de un año con el cantante Lorenzo Méndez ha llegado a su fin luego de meses de altibajos y especulaciones. Pero unas reveladoras fotografías vuelven a poner a la hija de la fallecida Jenni Rivera en el ojo del huracán. Las imágenes muestran a la cantante y empresaria besándose con el empresario mexicano Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, a tan solo unas semanas de aparentemente haber presentado una petición de divorcio en una corte de California. Image zoom Medios y Media/Getty Images Ante el asombro de sus fanáticos y los señalamientos de la prensa, Chiquis dio la cara y aseguró que por ningún motivo le había sido infiel a su esposo y aclaró que a pesar de los arrumacos que salieron a la luz pública, no mantiene ninguna relación con el empresario. Cuevas, por su parte, también lo confirmó, aunque sin negar un posible deseo de conquistar el corazón de Chiquis en un futuro cercano. “La respeto mucho porque está en un proceso de divorcio. A lo mejor más adelante [se de la relación], cuando termine todos los líos del divorcio podemos hablar, pero no sé”, comentó Tempo a Radio Fórmula en México. Por el momento, Tempo aseguró a la prensa mexicana que solamente son socios en un proyecto tequilero y que fue precisamente el tequila el causante de los besos que se dieron. ¿Quién es Jorge Cueva? El empresario es un inmigrante mexicano de Guadalajara, Jalisco, que llegó a Estados Unidos a los 18 años con el sueño de una mejor vida. Trabajó como lavaplatos en un restaurante, en el que aprendió los pormenores de la industria de la restauración. Hoy en día dirige una compañía con varios restaurantes en California, Nueva York y México y ha incursionado en el mundo de la cerveza y el tequila.

