¿Quién es Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz? Daisy Anahy y el cantante Eduin Caz de Grupo Firme se hicieron novios cuando eran adolescentes y estudiaban en la escuela. ¿Qué lo enamoró de la influencer mexicana? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daisy Anahy Credit: Instagram/ Daisy Anahy Daisy Anahy, la esposa del cantante Eduin Caz, cautiva con su carisma. La influencer de 28 años, nacida en Sinaloa, conoció a su gran amor cuando era un adolescente y ambos estudiaban en la misma escuela. Tras varios años de noviazgo, la pareja se casó en el 2015. En entrevista con Despierta América (Univision), Daisy Anahí —quien tiene dos hijos con el cantante— habló del alto precio de la fama. "No es fácil, he querido tirar la toalla", le confesó a Jomari Goyso ante las cámaras del programa. "Es complicado que mucha gente opine de tu vida, pero también es bonito ver cómo te apoyan, te felicitan, crecen contigo". En su cuenta de Instagram, Daisy Anahy motiva a sus seguidores a superarse, compartiendo sus rutinas de ejercicio, fotos familiares y mensajes llenos de sabiduría y positivismo. A continuación, conoce más sobre la mujer que le robó el corazón al vocalista de Grupo Firme. Expresa su amor por su familia La joven mamá deleita a sus fanáticos con fotos familiares en Instagram, mostrando su devoción por sus hijos. Eduin Gerardo, su primogénito, nació en julio del 2015. La pareja le dio la bienvenida a su hija, Dhasia Geraldine, en agosto del 2020. Daisy también comparte adorables fotos de su mascota. En junio del 2022, le deseó a su esposo un feliz Día del Padre, compartiendo en Instagram el siguiente mensaje: "Tus hijos y yo te amamos con todo el corazón". El cantante le respondió:

"Gracias por darme la bendición de ser el papá más feliz del mundo". Para celebrar el cumpleaños número 29 del cantante el 30 de julio del 2022, Daisy compartió una foto con su amado con la dedicatoria: "Hoy se celebra tu vida y le agradezco a Dios por ti, por tenerte con salud y lleno de éxitos. Que las bendiciones sigan llegando a ti y que cumplas todos los deseos de tu corazón. Festeja como nunca que se te van los veintes. Te amo. Larga vida al rey". Comparte experiencias personales con sus seguidores Daisy Anahy tiene casi tres millones de seguidores en Instagram y comparte vivencias personales con sus admiradores. La influencer acaparó miradas en sus redes sociales al mostrar el resultado de una rinoplastia en julio del 2022. Daisy se operó la nariz y compartió fotos del proceso, desde mostrar su nariz vendada hasta revelar su nueva imagen. "Ella insoportable con nariz nueva en proceso", bromeó. También publica fotos de sus aventuras con su pareja, como cuando fueron en abril del 2022 al festival de Coachella, o visitaron con sus hijos el hotel de Nickelodeon en Cancún en mayo. En su cuenta de TikTok, comparte divertidos videos, como uno saliendo de compras en lujosas tiendas, con múltiples bolsos en la mano con el mensaje: "Todos los esposos entenderán.

Mi venganza", refiriéndose a todo lo que gastó, con la canción del rapero René Pérez de trasfondo... "Esto lo hago pa' divertirme". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha enfrentado retos junto a su pareja Daisy ha estado junto a Eduin Caz antes de él ser famoso. El intérprete de "Ya supérame" dijo en el programa El minuto que cambió mi destino (Imagen TV) que vendió ropa en tianguis junto a su esposa para mantener a la familia antes de alcanzar el éxito con Grupo Firme. En junio del 2022, al surgir rumores de una supuesta infidelidad del cantante y una crisis matrimonial, Eduin Caz los negó rotundamente en sus redes sociales. El cantante publicó en sus Instagram Stories: "Creo que antes de inventar puras pend%$# deberían investigar bien las cosas. Ni me dejaron, ni la dejé y tampoco tengo una amante". La pareja ha compartido fotos juntos mostrando que siguen felices. En julio del 2022, Daisy compartió una foto con Eduin Caz en la casa presidencial en Washington, D.C., con el mensaje: "Orgullo mexicano en La Casa Blanca. Gracias mi amor por permitirme vivir esta experiencia tan única".

