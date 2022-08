¿Quién es Cuquita, la esposa de Vicente Fernández? María del Refugio Abarca Villaseñor —mejor conocida como Doña Cuquita— la ahora viuda de Vicente Fernández, se casó con el legendario cantante mexicano el 27 de diciembre de 1963, y estuvo a su lado hasta que él murió en el 2021 Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Doña Cuquita, la esposa de Vicente Fernández, fue la inseparable compañera del Charro de Huentitán por casi seis décadas. Durante 57 años de matrimonio, acompañó al cantante mexicano en las buenas y en las malas. María del Refugio Abarca Villaseñor —quien es la madre del famoso cantante mexicano Alejandro Fernández— tenía solo 17 años cuando conoció al amor de su vida. Ambos vivían en Huentitán, Jalisco, y ella era la hermana de uno de los amigos de Vicente Fernández. ¿Cómo la conquistó el intérprete de 'Sigo siendo el rey'? Vicente le regaló una flor de laurel y le pidió que fuera su novia. Ella le dijo que esperara hasta el domingo de esa semana para darle su respuesta y luego le dijo que sí, reporta el diario Excelsior. Se casaron el 27 de diciembre de 1963, en Guadalajara, Jalisco. Conoce más a la mujer que robó el corazón de Vicente Fernández. Vicente Fernandez Credit: (HECTOR MATA/AFP via Getty Images) Vicente Fernández luchó por su amor Vicente conocía a Cuquita desde que eran muy jóvenes pues crecieron en el mismo pueblo. Siguiendo su sueño de triunfar en la música, él se fue a vivir en Tijuana, Baja California y salió adelante trabajando como mesero, albañil y lavando coches antes de alcanzar la fama. A sus 20 años, se mudó a la Ciudad de México a trabajar en un restaurante. La muerte de su madre Paula Gómez, en 1963, víctima de cáncer, hizo que Vicente regresara a Huentitán a estar con su familia. Ahí se reencontró con Cuquita y quedó flechado. Cuando tuvo que volver a viajar por trabajo, le dijo a ella que se buscara otro novio que le diera una vida más estable. Cuando Vicente regresó a su pueblo, se murió de celos al ver que ella ya tenía otra pareja, y le dio un ultimatum. Le dijo que dejara a su novio porque él se casaría con ella el 27 de diciembre, y así fue. Sus hijos la adoran Con Vicente tuvo a sus hijos Vicente Fernández Jr., Alejandro Fernández y Gerardo Fernández, y ambos adoptaron a Alejandra Fernández. Alejandra biológicamente no es hija de la pareja, es realmente hija de la cuñada de Vicente —Gloria Abarca Villaseñor, hermana de Cuquita— y fue adoptada por ellos a los 40 días de nacida. Para celebrar el cumpleaños 75 de Doña Cuquita en julio del 2022, Alejandro Fernández le dedicó estas palabras en sus redes sociales: "Mi Cuquis. Un año más en el que, nuevamente, no me alcanzan las palabras para agradecer el tiempo y los recuerdos a tu lado. Gracias por ser el pilar de fuerza y amor de nuestra familia. Salud por todos los siguientes y por todos los que han sido. ¡Te amamos!". Alejandro Fernandez, Vicente Fernández y Doña Cuquita Credit: Frazer Harrison/Getty Images Fue un gran apoyo para Vicente Fernández Ella acompañaba a su esposo en importantes momentos de su carrera, asistiendo a muchas de sus presentaciones. Su amor superó todos los retos. Cuquita estuvo junto a Vicente Fernández en el hospital rezando por un milagro que le permitiera volver a casa. El 12 de diciembre del 2021, tras una larga hospitalización provocada por una caída que sufrió en su rancho Los 3 potrillos, murió en el Hospital Country 2000, de Guadalajara, a sus 81 años. Alejandro Fernández admiraba la unión de sus padres. "Hoy se cumplirían años. 58 de casados y los mismos enseñándonos, entre muchas otras cosas, todo lo que el amor puede construir. Los amamos, jefes", escribió el 27 de diciembre del 2021 para conmemorar el aniversario de ambos, que Vicente Fernández celebró desde el cielo. Vicente Fernández y Doña Cuquita Credit: LUIS FERNANDO MORENO/NOTIMEX/Newscom "Mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Feliz de compartir una vida contigo", expresó Vicente en su cuenta de Instagram en marzo del 2021, junto a una foto de su amada. Conmovió al mundo al darle un último adiós a su esposo En el funeral del Charro de Huentitán, Doña Cuquita se acercó al ataúd de su esposo y le dio un beso. Los ojos del mundo estaban sobre la mujer que fue su gran aliada. Cuquita agradeció el amor del público por su esposo, estrella de películas como La ley del monte y El hijo del pueblo. Doña Cuquita Vicente Fernandez Credit: (ULISES RUIZ/AFP via Getty Images) "A toda la gente que está aquí, a todas las personas que nos están viendo, que pidieron, mandaron bendiciones, mandaron decir misas, rezaron. Por todas esas personas yo les mando la bendición con todo mi corazón, les doy las gracias y que Dios los cuide a todos", dijo.

