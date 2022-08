¿Quién es la novia de Christian Nodal? ¡Todo sobre la cantante Cazzu! Cazzu conquistó el corazón de Christian Nodal tras su ruptura con Belinda. Conoce más a la cantante argentina que es la dueña de los besos de Nodal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian Nodal y Cazzu viven un apasionado romance. Los cantantes fueron captados juntos por primera vez en junio, cuando salieron a la luz imágenes de la pareja caminando de la mano en las calles de Antigua, Guatemala. Desde entonces han sido inseparables y han sido captados besándose y bailando juntos. Un video de TikTok de Christian Nodal diciéndole "te amo" a Cazzu antes de subir al escenario a cantar se hizo viral. Si bien no se escucha el audio, sus seguidores son expertos leyendo labios y la declaración de amor del cantante mexicano causó gran revuelo. Cazzu parece haberse ganado el corazón del intérprete de "Ya no somos ni seremos" tras romper su compromiso con la cantante Belinda. Conoce más a Cazzu, la novia de Christian Nodal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Nodal y Cazzu Credit: Alexander Tamargo/Telemundo via Getty Images; Mezcalent Es una reconocida cantante Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, ha triunfado en la música, llevando el trap argentino a nivel mundial. La rapera de 28 años, nació el 16 de diciembre de 1993 en Fraile Pintado, Argentina. Canciones como "Loca" la lanzaron a la fama. Además de su carrera musical, estudió cine y diseño multimedia. Su abuela la inspiró a escribir y desde niña empezó a componer canciones. "Cuando tenía alrededor de siete años, me regaló mi primer diario. Fue maestra, una persona muy intelectual que me enseñó a pesar", dijo al YouTuber puertorriqueño Chente Ydrach. "Me regaló este diario y ese día empezó mi vida con la escritura. Eso entre los 8, 9 años va mutando, empiezo a escribir poemas". Cazzu Credit: Mezcalent ¡Besó a Bad Bunny! Christian Nodal no es el único cantante famoso con el que Cazzu ha tenido un romance. Antes de comenzar su relación con el intérprete de regional mexicano, ¡salió con Bad Bunny! En abril del 2021 en el programa Podemos hablar habló del reggaetonero puertorriqueño. "Tuve una cita con Bad Bunny y salió bastante bien, éramos más chicos y no era el Bad Bunny de ahora", dijo. "Saltamos la reja de un parque porque él quería entrar, pero estaba cerrado y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina… y nos sacó un guardia, tuvimos que correr, de hecho", relató. Un video del Conejo Malo besando a Cazzu en pleno concierto se hizo viral, pero terminaron siendo amigos y grabando el remix de "Loca". Cazzu Premios Juventud 2022 - Show Credit: Jose R. Madera/Getty Images Tiene un estilo único Cazzu —conocida como la "Nena Trampa"— tiene un estilo único. Luce maquillaje dramático, peinados atrevidos, ama los piercings y los tatuajes, y tiene obsesión con las arañas. ¡De hecho tiene una araña tatuada! Según dijo en el evento de Poderosas 2021 de People en Español, siempre fue vista como "la rarita" por cuestiones estéticas, ya que sus looks no encajaban con lo que quienes la rodeaban estaban acostumbrados a ver. "Las críticas al principio no fueron positivas", reconoce esta rompebarreras. "Uno va construyendo la aceptación".

