¿Quién es Aubrey Plaza, la actriz que se robó el show en los Premios SAG? Aubrey Plaza acapara miradas en los Premios SAG. La actriz de raíces puertorriqueñas, de la serie White Lotus, llamó la atención por la cara que puso en el escenario. ¿Estaba enojada? ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aubrey Plaza acaparó miradas en los Premios SAG. La actriz, de raíces puertorriqueñas, quien es parte del elenco de la serie White Lotus, subió a la tarima con sus compañeros cuando ganaron "Mejor elenco en una serie dramática". Durante la ceremonia, trasmitida en vivo, el actor F. Murray Abraham dio un discurso agradeciendo el premio y recordó a las víctimas de los terremotos y la guerra. "Este es un momento maravilloso, pero quiero mandar una oración a las víctimas de los terremotos en Siria y Turquía, y rezar por la paz en Ucrania y Rusia". Llamó la atención la expresión de Aubrey Plaza en este momento, que parecía enojada y se fue del escenario rápidamente. Algunos cibernautas teorizaron que estaba molesta porque una de las actrices casi le da un codazo en la cara cuando abrazó a otro actor en tarima. Otros comentaron que ella se arregló su escotado vestido después de que uno de sus colegas le susurrara algo al oído en el escenario, quizás alertándola de una falla de vestuario. Lo cierto es que la expresión en su rostro después de la victoria de White Lotus es un misterio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aubrey Plaza Credit: (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Plaza también tuvo un momento memorable junto a Jenna Ortega en tarima. Junto a la estrella de Wednesday, Plaza entregó el galardón de "Mejor Actuación de un Actor en una Película de Televisión o Serie". Antes de dar el trofeo a Sam Elliot por su actuación en 1883, las actrices mostraron su sentido del humor. "No sé porqué nos pusieron juntas", dijo Plaza con cara de apatía. Ortega respondió: "sí, yo sé, no tenemos nada en común". Plaza añadió: "Deberíamos encontrar a las personas que hicieron esto". Y ambas dijeron al unísono: "Y maldecir a sus familias, y ver cómo la mala suerte sigue a sus descendientes por las próximas siete generaciones". Ante la risa de la audiencia, Plaza dijo: "Ok, ya lo veo", sobre sus similitudes con la estrella mexicoamericana de 20 años. Aubrey Plaza Jenna Ortega Credit: (Michael Buckner/Variety via Getty Images) La estrella de 38 años —quien actuó en la serie Parks and Recreation y la película Emily The Criminal— tiene un rol estelar en la película de acción Operation Fortune, por estrenar el 3 de marzo en cines. Aubrey Plaza Credit: (Frazer Harrison/Getty Images) Hasta ahora, Aubrey Plaza no ha dado declaraciones públicas sobre el revuelo que causaron sus expresiones en los Premios SAG.

