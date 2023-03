Quién es Apio Quijano, el cantante que 'besó' a Erik Rubín en el escenario Tras anunciarse la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta, salió a luz un video de un cantante 'besando' a Rubín en el escenario. ¿Quién es Apio Quijano? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después del anuncio de la ruptura de Erik Rubín y Andrea Legarreta tras 22 años juntos, un video del cantante mexicano Apio Quijano besando a Rubín en el escenario comenzó a circular por las redes sociales. Los cantantes coincidieron en el escenario del 90's Pop Tour y aseguran que todo fue parte del show, negando que estén involucrados sentimentalmente, como se rumoró en redes sociales. "Me queda claro que hay gente muy idiota. Qué ganas de dañar y difamar", dijo Rubín en un video que compartió en Instagram. "¿Oigan es neta?, terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con le Apio, porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos … señores, es un show", añade Rubín, negando que tenga una relación amorosa ni que haya ocurrido un beso real. Apio también reaccionó a la noticia con el siguiente mensaje en Instagram: "Por este medio les platico que me voy a ausentar de las redes por un tiempo breve. Hoy en día hay problemas reales en el mundo para que centren su atención en chismes y todo lo que hablan de mí. Me ausento por salud mental y emocional. Por respeto al proceso de Erik y Andrea, por respeto a mi persona. Pronto estaré de vuelta. Gracias por su apoyo". ¿Quién es Hector André "Apio" Quijano? Conoce más al cantante mexicano de 45 años. Es un exintegrante de la banda Kabah, que se formó en 1992 y se desintegró en el 2005. Era un adolescente cuando se unió a la banda, junto a su hermana Federica Quijano. El divorcio de sus padres los afectó emocionalmente. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino (Imagen Entretenimiento), Apio contó que sufrió bullying en la escuela. "Fue una infancia espantosa", dijo. Se burlaban de él en la escuela por ser un niño "tímido, con una energía femenina", recuerda. Apio reveló que al separarse sus padres, él se fue a vivir con su papá, a quien describe como un "padre ausente" y su madrastra lo maltrataba. "Mi madrastra a mí no me trataba muy bien. Fue una muy mala persona", dijo. En su cuenta de Instagram, se describe como blogger de estilo de vida y de moda, conferencista y escritor. También es experto en temas espirituales y practica medicina alternativa. Estudió en la Universidad Holística de México. A los 20 años, dijo que comenzó a ver energías, tener premoniciones. "Yo era muy bueno en la clarividencia", relató Quijano. "Fui terapeuta ocho años, escribí cuatro libros de espiritualidad para ayudar a la gente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Apio Quijano Apio Quijano | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group En el 2017 y 2018 Kabah regresó a los escenarios en "90's pop tour". Con la llegada de la pandemia en el 2020, Apio se contagió de coronavirus y tuvo que estar hospitalizado y conectado a un tanque de oxígeno durante su recuperación. Apio dijo que sus consultas espirituales eran muy desgastantes y decidió dejar ese camino. Ha hecho doblajes de películas animadas como Los Pitufos, haciendo la voz del Pitufo Filósofo. Además participó en el reality show Soy famoso, ¡sácame de aquí!

