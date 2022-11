¿Quién es Ángela Álvarez, la cantante cubana de 95 años que ganó Mejor Nuevo Artista en premios Latin Grammy? Con su emotivo discurso al recibir el galardón de Mejor Nuevo Artista, la cantante cubana Ángela Álvarez, de 95 años, estremeció a la audiencia de los premios. ¡Conócela más! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angela Alvarez Credit: (Mindy Small/WireImage) Sin duda uno de los momentos más emotivos de los premios Latin Grammy este año fue el discurso de Ángela Álvarez. La cantante cubana de 95 años conmovió a la audiencia al recibir el galardón de Mejor Nuevo Artista. "Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento, a los músicos, a Mishael Alomar, a Andy García, y a toda mi familia, y muy especialmente a mi hija Marucha, que yo sé que ella está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre", dijo abriendo sus brazos al cielo. La abuela, acompañada en el escenario por su nieto, el cineasta Carlos José Álvarez, quien le dio un beso en la mejilla, recibió un gran aplauso. "Y por último a mi nieto y productor Carlos José Álvarez. Él fue el que me ayudó a que yo llegara aquí, a este momento", dijo la cantante. Carlos José Álvarez produjo el disco homónimo de su abuela que llevó su música al mundo, reporta CNN en Español. La conmovedora historia de la cantante es contada en el documental Miss Angela de Prime Video. Angela Alvarez Credit: (Michael Tran/FilmMagic) "Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida Cuba, que nunca la podré olvidar", concluyó. "Y también a aquellos que no han realizado su sueño. Aunque la vida es difícil, siempre hay una salida, y con fe y amor lo puedes lograr. Se los prometo, que nunca es tarde". Álvarez generó una avalancha de reacciones positivas en las redes sociales, de famosas como la influencer Carolina Sandoval, la vicepresidenta y productora ejecutiva de Despierta América Luz María Doria, y la presentadora Maity Interiano, que compartieron la historia de la cantante cubana en sus cuentas de Instagram como ejemplo de inspiración. "La próxima vez que pienses que se te pasó la hora, piensa en ella. ¡Gracias Ángela por esta gran lección!", escribió Luz María Doria. "El mensaje de doña Ángela Álvarez, ganadora de su primer premio #LatinGrammy a sus 95 años fue mi momento preferido de la noche. "Con FE y AMOR lo puedes lograr", escribió Maity Interiano en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marco Antonio Solis Angela Alvarez Credit: (Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy) La intérprete de "Un canto a mi Cuba" también compartió tras bambalinas con el cantautor mexicano Marco Antonio Solís, reconocido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. Sin duda fue una noche muy emotiva para la cantante, quien nos demuestra que los sueños no tienen fecha de expiración.

