Todo sobre Ángela Aguilar y sus amores. Lo que no sabías de la cantante mexicana Ángela Aguilar roba suspiros y cautiva con su poderosa voz. ¿Quién ha conquistado su corazón? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ángela Aguilar hipnotiza sobre la tarima con su carisma y prodigiosa voz. La cantante mexicana de 18 años, que proviene de la famosa dinastía Aguilar, brilla con luz propia. Ángela, hija de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez-Alcalá, nació en Los Ángeles. Desde niña, acompañaba a su padre en sus giras de concierto y lo acompañaba en el escenario. En el 2012, cuando tenía 9 años lanzó el disco Nueva Tradición, con su hermano Leonardo. En marzo del 2018 lanzó su primer disco de solista —Primero soy mexicana— producido por su padre. ¡El resto es historia! Las presentaciones y reconocimientos no han parado. En el 2020, lanzó un disco tributo a Selena Quintanilla, titulado Baila Esta Cumbia. Y en el 2021, lanzó su álbum Mexicana enamorada, incluyendo el dueto "Ella que te dio" con Jesse y Joy. El cielo para ser el límite para la joven artista. Ángela hasta inspiró una muñeca. "Estoy muy feliz y muy contenta", confesó a People en Español. "Siento que las muñecas nos enseñan a ser niñas; nos enseñan a cuidar las cosas, a valorarlas un poco más. Creo que es un honor, es un privilegio poder tener fans tan chiquitas que disfrutan cosas así. Más aún si podemos ponerle un toque mexicano; enseñarles un poco más de las tradiciones". ¡Conoce más a Ángela Aguilar! Angela Aguilar Credit: (David Becker/Getty Images for The Latin Recording Academy) Su historia de amor secreta se hizo pública La cantante acaparó titulares en abril del 2022 cuando salieron a la luz pública unas fotos suya besando al cantautor mexicano Gussy Lau —cuyo verdadero nombre es René Humberto Lau Ibarra. Las fotos causaron polémica por la diferencia de 15 años entre Gussy, de 33, y Ángela, de 18. Según reportes, el compositor comenzó a trabajar para los Aguilar en marzo del año pasado, y compuso el tema "En realidad", interpretado por Ángela, y "Digan lo que digan", interpretado por su padre Pepe Águilar. "Ok, andamos juntos, porque para no hacer el cuento muy largo, tenemos saliendo un par de semanas", reveló el joven compositor en un live luego de que salieran las fotos juntos. Pepe Aguilar supuestamente se negó a aceptar el romance. "Saben que yo amo y adoro a mi familia, y la voy a defender siempre", dijo el famoso cantante. En sus redes sociales, Gussy Lau dijo en medio de la controversia: "A los que les moleste mi edad, perdónenme la vida. Qué delito, les pido una disculpa. Pero si a mi pareja no les molesta ¿por qué tengo que preocuparme por lo que piense un tercero?". Lo cierto es que Ángela y Gussy ya no han aparecido juntos, y al parecer la relación llegó a su fin. Gussy Lau Credit: (Shy McGrath/WireImage,) Celebra sus raíces La cantante pertenece a la gran dinastía artística de los Aguilar. Es nieta del icónico cantante y actor mexicano Antonio Aguilar y de la actriz y cantante Flor Silvestre. Su padre es el reconocido cantante Pepe Aguilar y su hermano, Leonardo Aguilar, también incursionó en la música. Ángela celebra su cultura, interpretando himnos de su patria como "La llorona" y "Paloma negra" y haciendo que nuevas generaciones se enamoren de esta música tradicional. Sus discos Mexicana enamorada y Primero soy mexicana han tocado muchos corazones. Desde su escenografía hasta su vestuario, las presentaciones de Ángela están llenas de orgullo mexicano. Angela Aguilar Credit: (Medios y Media/Getty Images) Tiene un estilo único Es tan fanática de la moda artesanal de su país, que visita sus pueblos favoritos para encontrar piezas que le sirvan de inspiración para sus conciertos y sesiones de fotos. "Voy a Chiapas y me encantan los vestidos chiapanecos pero como no quiero ponérmelos por ponérmelos, los compro tres o cuatro meses antes [de una presentación] y los mando a bordar con cristales de Swarovski, y a que le pongan crinolinas o un corsé", reveló a People en Español. Sus labios rojos no pueden faltar ¡ni sus llamativas joyas y accesorios! "En Oaxaca conservan una maravillosa tradición de joyas artesanales y ahí he conseguido pendientes con formas muy bellas e interesantes que me pongo todo el tiempo", nos dijo la Princesa de la Música Mexicana. "La belleza es algo que me inspira muchísimo: adoro el estilo de Audrey Hepburn, y además me inspira todo lo que tiene que ver con mi abuelita: su corte, o la manera en la que se aplica su delineador", contó a People en Español sobre Flor Silvestre. "Te sorprenderá, pero ahorita el personaje que me inspira es Frida Kahlo".

