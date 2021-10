¿Quién es Andrés Tovar, el nuevo novio de Maite Perroni? El pasado miércoles, Maite Perroni dio a conocer su romance con Andrés Tovar, a quien conoce desde hace 20 años. Te contamos todo sobre la pareja sentimental de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 20 de octubre de 2021, Maite Perroni hizo público que mantiene un romance con Andrés Tovar, quien es su amigo desde hace dos décadas y ahora se está dando la oportunidad de conocerlo en el plano sentimental. Un exnovio de la integrante de RBD y otros famosos se pronunciaron ante este idilio que estuvo plagado de polémica; sin embargo, ahora los tórtolos presumen su amor a los cuando vientos. Pero ¿quién es la nueva pareja sentimental de la actriz? Tovar es un hombre, de 39 años, originario de Chiapas, México. Se ha desarrollado en el mundo de la televisión y trabajó en emisiones como Teletón, Ugly Betty, Héroes de Norte, Cloroformo y Gossip Girl Acapulco. Actualmente trabaja como productor de Imagen Televisión y está cargo de los programas Sale el Sol y Rocío a tu lado, donde también realizó El minuto que cambió mi destino, De pisa y corre y Visita de doctor. Es además propietario de una empresa audiovisual donde realiza proyectos de manera independiente para diversas compañías mexicanas e internacionales. Además, ha laborado en Estados Unidos como productor ejecutivo de la serie de terror y suspenso psicológico Tell Me a Story. Maite Perroni y su novio Credit: Instagram/@maiteperroni SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el plano personal, en 2019 se casó con la actriz Claudia Martín; si bien la pareja hablaba de tener hijos, a dos años de matrimonio anunciaron su separación en medio de un escándalo, debido a que su esposa lo señaló de haberle sido infiel, justamente con Perroni, quien no dudó en negar esta situación; incluso, realizó un proceso legal por difamación. Ahora, la cantante dejó claro que ambos iniciaron este noviazgo tras haber terminado con sus respectivas parejas sentimentales. "Estamos muy felices", Maite Perroni y Andrés Tovar Mayte Perroni y Andrés Tovar han dejado atrás las especulaciones y ahora solo disfrutan de su amor. "Por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos", mencionaron en sus respectivas cuentas de Instagram.

