¿Quién es la esposa de DJ Stephen "tWitch" Boss? Cinco cosas que debes saber de ella Allison Holker Boss es la viuda de DJ Stephen “tWitch” Boss, quien tras la muerte del bailarín deberá hacerse cargo de su familia. Aquí te decimos quién es ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Quién es la esposa de DJ Stephen "tWitch" Boss? Cinco cosas que debes saber de ella Este 14 de diciembre de 2022, se dio a conocer que DJ Stephen "tWitch" Boss había muerto y, de acuerdo, con los reportes oficiales se menciona que el bailarín y estrella de TikTok se quitó la vida con un disparo en la cabeza. Su esposa, Allison Holker Boss, fue quien dio a conocer a las autoridades la desaparición de su marido y más tarde informó del deceso. "Es con el mayor pesar que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó", mencionó mediante un comunicado. "Stephen iluminaba cada habitación a la que entraba. Valoraba la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans". Pero ¿quién es Holker Boss? Aquí te decimos cinco cosas que debes saber de la mujer que se casó con Boss el 10 de diciembre de 2013. 1. Tiene 34 años y Nació en Anoka, Minnesota el 6 de febrero de 1988. Aunque durante infancia y juventud residió en Orem, Utah, donde se graduaría de la secundaria Timpanogos en el 2006. Stephen "tWitch" Boss y Allison Holker Credit: Monica Schipper/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 2, Es bailarina. Su pasión por la danza comenzó desde temprana edad; por ello, comenzó con clases en diversas disciplinas de baile como ballet, jazz y tap. Con el tiempo, fue consolidándose profesionalmente y, además de trabajar en cine y televisión, es una importante coreógrafa. 3, Holker conoció a Stephen Boss en el 2006, en una fiesta organizada por Ivan Koumaev, participante del programa So You Think You Can Dance. 4. Es del signo zodiacal Acuario. Allison Holker Los Angeles Premiere Screening Of "Velvet Buzzsaw" - Arrivals Credit: Presley Ann/FilmMagic 5, Es madre de tres hijos. Maddox y Zaia, procreados durante su matrimonio con Boss, y Ella, su primogénita de una relación sentimental anterior, pero que fue criada por el cantante como suya. Tras la muerte de DJ Stephen "tWitch" Boss, Allison Holker deberá estar a cargo de su familia y lidiando con la ausencia de su marido.

