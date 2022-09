Conoce más a Alejandra Capetillo, la hija de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bibi Gaytan, Eduardo Capetillo, Alejandra Capetillo Credit: Mezcalent.com (2) Alejandra Capetillo, la hija de los actores y cantantes mexicanos Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán, es una influencer que brilla con luz propia. ¿Está enamorada? ¿Qué le apasiona? ¡Conócela más! Empezar galería Carismática La joven influencer tiene más de 487K seguidores en Instagram, y en sus redes sociales comparte fotos con su familia y sus mascotas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Costeñita "Costeñita soy", dice esta foto de Alejandra tomando el sol. Sin duda heredó la genética bendecida de sus padres. 2 de 10 Ver Todo Enamorada "Una mexicana y un libanés por Madrid", escribió junto a esta foto con su novio Nader en España. En Instagram, describe a su amado como "el hombre más noble que he conocido". 3 de 10 Ver Todo Anuncio Compañero fiel Su perro cocker spaniel, que ha tenido desde que era un cachorro, es otro dueño de su corazón. 4 de 10 Ver Todo Alma viajera Viajar es una de sus pasiones y en sus redes sociales comparte fotos de sus vacaciones. 5 de 10 Ver Todo "Eduardo Capetillo, la mayoría de la gente te ve como el "actor", "cantante" o "figura publica", y yo he tenido el privilegio de verte como "papá" y la más importante, como ser humano", escribió en Instagram sobre su padre. "Independientemente del papel que tengas que seguir he tenido el privilegio de verte de cerca, como eres, sin etiquetas, sin un rol, y puedo compartir en este post, para quien sea que lo este leyendo, que eres para mí todo, y cuando digo "todo" lo digo en serio. Sigo sin encontrar UNA sola palabra que unifique todo lo que has sido para mí". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su "modelo a seguir" Su madre es su "modelo a seguir", asegura Alejandra Capetillo. "Estoy agradecida con la vida de tenerte como mamá, como amiga y como una modelo a seguir. Gracias por enseñarme a hacer todo lo que se hacer hoy, y por seguir enseñándome a vivir la vida por más lejos que estemos", expresó en Instagram sobre la actriz y cantante Bibi Gaytán. "Eres la mujer más completa que conozco y sigo sin entender cómo le haces, ¿cuál es el gran secreto?

La vida me ha enseñado que las cosas que valen la pena cuestan mucho trabajo y tengo la fortuna de tenerte a ti, una mujer trabajadora, apasionada e inteligente, como mamá para enseñarme a vivirla". 7 de 10 Ver Todo Siempre unidas "Definitivamente no pensé que te iba a extrañar tanto", confesó junto a esta foto de su madre Bibi Gaytán. 8 de 10 Ver Todo Hermanas Ale también es muy cercana a sus hermanos. Aquí la vemos con su hermana menor, Ana Paulina Capetillo. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Belleza sobra En Instagram, también comparte divertidos reels, tutoriales de maquillaje, y consejos de moda y belleza. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce más a Alejandra Capetillo, la hija de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.