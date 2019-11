Univision llora la pérdida de uno de sus grandes productores: ¿quién era Nelson Ruiz? By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El productor ejecutivo de Nuestra Belleza Latina, Nelson Ruiz, falleció este fin de semana. Sus colegas y amigos de la cadena Univision han inundado las redes sociales con mensajes de agradecimiento, expresando su dolor ante esta gran pérdida. Conoce quién era el talentoso productor. Empezar galería Nelson Ruiz Image zoom Instagram/Francisca Lachapel El respetado productor de Univision falleció luego de librar una batalla contra el cáncer en los huesos el pasado sábado 9 de noviembre. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Gran taltento Image zoom Instagram/Clarissa Molina Ruiz estuvo a cargo de programas tan importantes como ¡Mira Quién Baila! o Nuestra Belleza Latina, demostrando su tesón y profesionalidad en cada trabajo. 2 de 11 Applications Ver Todo Boricua Image zoom Instagram/Nelson Ruiz Nelson, quien nació en Adjuntas, Puerto Rico, batalló por su vida hasta el último aliento. Trabajó hasta que su cuerpo ya no se lo permitió 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Cazatalentos Image zoom Antes de comenzar su camino con Nuestra Belleza Latina, el puertorriqueño comenzó su carrera en televisión en su natal Isla del Encanto en programas como Anda Pal’ Cara’ y Objetivo Fama. 4 de 11 Applications Ver Todo Motivador Image zoom Instagram/Aleyda Ortiz Varios talentos de Univision y exganadoras de Nuestra Belleza Latina han dedicado sentidas palabras al productor. Entre ellas, alabando el liderazgo de Nelson y su sentido del humor. 5 de 11 Applications Ver Todo Guerrero Image zoom Instagram/Nelson Ruiz Nelson apenas tenía 45 años, llevaba dos luchando contra el cáncer de huesos pero no pudo más. Su batalla fue la de un campeón, como todas las víctimas de esta enfermedad, hasta que no pudo más. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Hasta pronto Image zoom Instagram/Clara Pablo Desafortunadamente atacó otras partes del cuerpo hasta y no fue posible vencerlo. 7 de 11 Applications Ver Todo Altruista Image zoom Instagram/Nelson Ruiz Nelson también participó de grandes producciones especiales de Univision como Teletón USA donde dejaba su alma y corazón en cada transmisión. 8 de 11 Applications Ver Todo En familia Image zoom Instagram/Nelson Ruiz Nelson se convirtió en familia para todos en Univision. “Fue un líder inspirador, que con frecuencia desafiaba a todos a su alrededor a salirse de la norma e inculcaba un nivel de confianza que su frase favorita captaba perfectamente: ‘Somos grandes'”, expresó Jessica Rodríguez, CMO y presidenta de Entretenimiento de Univision al portal web de la cadena. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Q.E.P.D. Nelson Ruiz Image zoom Instagram/Luz María Doria “Estoy segura que ya descansas en paz. Que tu lucha estoíca no ha sido en vano. Que la Televisión en Español de Estados Unidos te va a extrañar mucho y que a solo horas de haber llegado al cielo ya debes tener convencido a Dios de que hay que preparar, allá arriba, una gran producción”, escribió en sus redes sociales Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta América. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

