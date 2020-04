¿Quién dijo miedo? ¡Así luce Laura Bozzo en traje de baño a sus 68 años! La famosa y polémica conductora peruana asegura que no hay que esconderse, tengas la edad que tengas. Estas fueron las reacciones de sus fans... By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Laura Bozzo siempre sabe cómo llamar nuestra atención, de eso no hay duda. Hoy sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos en traje de baño a través de los años, para demostrar que lo de posar ligerita de ropa no viene de ahora, viene de siempre y a sus 68 años, no tiene de qué avergonzarse. Esto fue lo que la peruana compartió en sus redes: “Me levanté mirando una nota que salió de unos conductores conocidos en su casa de Miami, señalando que recién ahora por mi edad muestro fotos de mi cuerpo. Se nota que no saben nada de mí, porque toda mi vida lo mostré. Me siento orgullosa y me amo a mí misma, besos”, aseveró contundente esta celebridad latina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Muchos fans aplaudieron la decisión de publicar sus fotos y así contestó ella a una de las personas que comentaron: “Todo lo conseguí por mi cerebro. He luchado mucho pero siempre sigo adelante y si muestro mi cuerpo es porque detesto que las mujeres se acomplejen y crean que, si llegan a una edad ya deben encerrarse. NO. Hay que ser feliz y agradecer cada día por la vida”, aseguró añadiendo dos corazoncitos para terminar. Image zoom Cuando un fan le dijo que tenía mucha suerte con su metabolismo, la polémica y vital conductora lo negó inmediatamente: “No es el metabolismo, entreno desde niña, competía en salto alto, estuve en la preselección de baloncesto, me ejercitaba hasta los nueves meses de embarazo, yoga, spinning, pesas, etc. Nada es gratis. Sin esfuerzo y disciplina, imposible”. ¡Pues el esfuerzo valió la pena! A la vista está. Advertisement

