¡Qué triste! Murió el hermano de la modelo Carmen Campuzano Mayo está siendo un mes nefasto para la modelo. Si hoy anunció la terrible pérdida de su hermano, hace unos días también despidió a uno de sus más queridos amigos del mundo de la moda a causa del coronavirus... Descansen en paz. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De forma inesperada y sin aclarar las causas de su fallecimiento, la modelo mexicana Carmen Campuzano despidió a su querido hermano Jorge Campuzano en las redes y pidió una oración por su alma. “Cuánto me duele tu partida. Te amo profundamente hermano, que Dios te guarde con él, que ilumine tu camino. Bendito seas por siempre mi Jorgito. Amigos se me fue mi hermano. Dedíquenle una oración al cielo para que guíe su camino y llegue con Dios”, dijo la mexicana con este sentido mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un mes sin duda muy difícil para ella, ya que apenas diez días atrás compartió la sensible perdida de otra persona muy allegada, su amado amigo Juan Carlos Pastrana Ortiz, a quien perdió debido a la COVID-19. “¡¡DESCANSA EN PAZ JUANCAS DE MI CORAZON!!”, se lamentaba la modelo en aquella ocasión. Después de asegurar que era el amigo y colaborador inseparable del diseñador Rafal Hernández. También aprovechó para rogarle a sus seguidores que no se confiaran frente a la pandemia del coronavirus. “Para las personas que no creen que existe la COVIID-19 mi amigo Juan Carlos el lunes estaba vivo y trabajando con tos hoy perdió la batalla y ni siquiera se enteró que estaba contagiado”. Con profunda tristeza, confesó: “no encuentro palabras para manifestar la impotencia y el dolor que siento por la pérdida de este gran amigo con el que no nada más yo compartí maravillosos pequeños y grandes momentos de amistad de trabajo y de los momentos diversos de la vida. Lo recuerdo con su sonrisa maravillosa y con sus palabras llenas de buenos deseos para todos nosotros. No sé en donde estuvo la falla, el descuido, el resultado es que hoy ya no está entre nosotros y qué ha dejado un hueco muy grande en su familia y en sus amigos. Siento mucho dolor y profunda tristeza también por lo que esto significa y por lo que sé que están viviendo sus padres y familiares cercanos”, a quienes la modelo deseó mucha fortaleza.

