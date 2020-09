¡Qué tragedia! Mueren los papás del actor mexicano Ricardo Franco con días de diferencia Hecho un mar de lágrimas, el actor de Corazón Indomable compartió un video roto de dolor junto a las cenizas de sus papás que nos partió el alma en dos. Aquí los detalles de esta terrible desgracia. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desgarrador. El caso de la muerte de los papás del galán de la novela Corazón Indomable, presumiblemente por coronavirus (aún sin confirmar oficialmente), ha conmocionado a la opinión pública. Ricardo Franco está deshecho de dolor y no es para menos. Hace tan solo tres semanas, el actor cumplió cuarenta años y estaba feliz celebrándolo junto a su novia en Los Cabos sin imaginar la tragedia que se cernía sobre él: pocos días de después, sus padres fallecieron uno tras otro, con días de diferencia. Después de que sus papás acudieran al hospital con “gripa”, según las propias palabras del actor, tres días después de su cuarenta cumpleaños, su papá falleció. “Gracias a todos por todos sus mensajes, no tengo palabras para agradecerles. Mis viejos… En paz descansa, papá”. Lleno de amor, así cargaba las cenizas de su papá entre sus brazos, con enorme respeto. “Hoy me toca cargarte en mis brazos como tú a mí de bebé. Algún día nos volveremos a ver, papá. Si la vida me dio este regalo de cumpleaños, bienvenido este aprendizaje. Por favor, guía mi camino desde el cielo. Te amo, Felipe Franco. QEPD. ¡Siempre te llevaré en mi alma y mi ser!”, escribió bajo la triste foto. Pero otra gran desgracia se acercaba. Ese mismo día, así rogó Franco a sus fans que rezaran por su mamá, quien estaba muy grave e intubada. “Creo mucho en las energías colectivas. Mi madre sigue mal e intubada. Con un minuto de su tiempo en sus plegarías, les agradecería con el alma ese gesto. SOFIA SIERRA GALVEZ, te amo madre, Dios contigo, eres la mujer más fuerte que he conocido, cada segundo pido que ya te mejores...” Desafortunadamente, dos días atrás su mamá perdió finalmente la batalla y falleció a los pocos días de morir su esposo. Así lo anunció el actor en sus redes: “Ya estás con mi papá. Eres la mujer que más amo en la vida y soy quien soy, así de fuerte, por ti, madre. Algún día nos encontraremos y te daré muchos besos y abrazos, eso que nos quedamos debiendo. Descansa en paz en donde quiera que estés. Te amo... Siempre estarás en mi alma y todos mis proyectos y cosas buenas serán dedicadas en tu memoria”, escribió bajo esta tierna foto del recuerdo, abrazando a su queridísima progenitora. Una situación terrible, un auténtico drama para este actor, cuyo mundo se desmoronó de un momento a otro de forma absolutamente impredecible. “Me despido con mucha fortaleza y demasiado orgulloso de tener unos padres como Vds. Ahora están juntos. Ayer te despediste de mí, mamá, vi tu alma en mi casa. Sé que están juntos, mis amores, se fueron tomados de la mano y mi papá, como siempre, ahí te estaba esperando a que te fueras con él”, dijo roto de dolor. “Hoy afronto su partida de la manera mas hermosa con la que Vds. me enseñaron y es la de amar, ser bueno, y sobre todo siempre creer en Dios, tener fe y ser fuerte... Solo nosotros sabemos cómo se siente esta despedida, no les digo adiós, les digo hasta pronto, mis viejos hermosos ,siempre en mi alma y en cada parte de mi ser. Descansen en paz”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de estos días de intensa incertidumbre y mucho pesar, huérfano de la noche a la mañana, el actor lloró públicamente recordando hoy a sus papás en este emotivo video. Después de agradecer las muestras de cariño de todos, comenzó así: “Tengo rota el alma” dijo entre lágrimas. “Nunca voy a volver a ver a mis viejitos”. Después de contar su desesperación porque no le dejaban ver el cuerpo de su papá por última vez, se lamentó: “No entiendo cómo a las personas no nos preparan para este tipo de cosas, se me fueron los dos en menos de diez días”. Les agradeció hasta el cielo por su ejemplo de fortaleza, y amenazó con contar más del asunto, pero no todavía: “Voy a alzar la voz, ahorita estoy en mi luto, pero ya les voy a contar una historia de qué pasó con todo esto”. “Si tienen a sus papás que los abracen mucho, que los besen, que los valoren…” dijo en llanto. “Que les digan cuánto los aman en vida, por favor. Es muy doloroso esto, se te rompe el alma”.

¡Qué tragedia! Mueren los papás del actor mexicano Ricardo Franco con días de diferencia

