¿Qué tienen en común Natanael Cano y Bad Bunny? El joven mexicano Natanael Cano jamás imaginó que el puertorriqueño Bad Bunny escuchara su música. Pero tras declararse su fan, ¿será que graban juntos un tema regional mexicano? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como cualquier chico de su edad, lo primero que Natanael Cano hace al comenzar su día es revisar sus redes sociales para saludar a sus más de 300,000 seguidores y enterarse de lo que están haciendo sus artistas favoritos. Lo que jamás esperó fue encontrarse con un vídeo donde uno de sus ídolos musicales, la estrella del trap Bad Bunny, está cantando su segundo sencillo titulado “Soy el diablo” para anunciar su presentación en México. “No sólo en mi carrera significa algo, sino significa algo para el [género] regional [mexicano]. Todavía no capto bien qué pasó”, comenta incrédulo el joven de 18 años a PEOPLE EN ESPAÑOL. ¿Alguna colaboración en puertas? Puede ser, pero la respuesta se la reserva. Lo cierto es que Cano no ha tenido tiempo de asimilar lo que le ha sucedido en los últimos meses. Hace apenas ocho meses atrás pasaba el día viendo series en Netflix en casa de sus papás y hoy por hoy vive sobre un escenario interpretando la música que compone, cumpliendo así su sueño de vida. “En medio año lo que humildemente he logrado, he alcanzado, se me hace una barbaridad. No existe”, comenta. “No me asusta porque en este [trabajo] es nada más seguir haciendo música y si tienes talento te quedas para siempre, comprobado está. Yo estoy seguro del talento que tengo, estoy seguro de lo que escribo. Pienso que [mi carrera] no es algo del momento. Vamos a dejar una huella”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante que en menos de 24 horas casi alcanza el millón de vistas de su nuevo sencillo titulado “El Drip” (Rancho Humilde), está consciente que vive un momento privilegiado, por lo que lo quiere aprovechar al máximo. Pero también admite que tanto movimiento en su vida lo ha alejado un poco de la pluma y el cuaderno, así que no descarta sumergirse en alguna selva para invocar la inspiración. “Lo digo como en broma y no porque yo siempre he pensado que la vida es muy cortita y cualquier cosa que yo piense o quiera hacer, es lo que voy a hacer. Nunca voy a dejar pasar una oportunidad”, comentó. “Me tengo que ir a la selva a escribir un pin..e discote”. Pero con el exitoso arranque de su carrera y la aprobación de Bad Bunny, el viaje tendrá que esperar, ya que lo más probable es que regrese a un estudio de grabación antes de reencontrarse con la naturaleza. Advertisement EDIT POST

