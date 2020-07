¿Qué han hecho desaparecer de la piel Eva Longoria, Marc Anthony y Kylie Jenner? Conoce algunas de las celebridades que han tenido que modificar sus tatuajes tras poner fin a una relación amorosa. Isis Sauceda/Los Angeles and Porand Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando el amor llega se piensa que será para siempre, como los tatuajes. La realidad, sin embargo, acaba demostrando que no es así. Que se lo cuenten a las celebridades que decidieron tatuarse en el cuerpo una prueba de su amor y cuando la relación llegó a su fin, lo que les quedó fue un souvenir de una pasión apagada. Image zoom Eva Longoria Jeff Kravitz/FilmMagic; Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Tal es el caso de la actriz Eva Longoria, quien se realizó tres tatuajes cuando estaba con su exesposo, el baloncestista francés Tony Parker. La mexicoamericana estaba perdidamente enamorada del deportista cuando se casaron en el 2007 y conmemoró su boda con un gigantesco “NUEVE” en la parte posterior de su cuello, en referencia al número que portaba el jugador en su uniforme de los San Antonio Spurs. Además, entintó su muñeca con la fecha de su matrimonio y escondió de la vista un tercer tatuaje con las iniciales de su esposo. Pero tras su corto matrimonio de tres años y después de separarse por diferencias irreconciliables luego de rumores de infidelidad, la actriz hizo lo necesario para borrarse todas las marcas de su cuerpo dos años después de su divorcio en el 2010. Ahora, se encuentra disfrutando de la maternidad junto a su actual esposo, el empresario mexicano José Pepe Bastón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Peter Kramer/NBC/NBC Newswire/NBCUniversal via Getty Images; Evan Agostini/Getty Images Marc Anthony ha sido uno más de los cantantes que ha usado su cuerpo como lienzo para expresarse. Tras su sonado divorcio de la ex Miss Universo Dayanara Torres, el salsero puertorriqueño celebró su nueva relación con la Diva del Bronx, Jennifer López, tatuándose su nombre en la muñeca derecha. Pero luego de 7 años de relación, la cantante y actriz decidió ponerle fin a su matrimonio, lo que dejó a Marc sin ninguna otra opción que enterrar el tatuaje bajo un elaborado diseño. Image zoom Photographer Group / Splash; Ricky Vigil/GC Images; Inset: Getty Aunque su relación con el cantante Tyga no llegó al altar, la joven empresaria Kylie Jenner también se había tatuado la inicial de su novio formal en el tobillo. Pero tras su abrupta ruptura y el casi inmediato noviazgo que inició con el padre de su hija, el rapero Travis Scott, la socialité rediseñó el tatuaje y se colocó la palabra “La”, sin dar explicaciones de su significado. De igual manera, la actriz Melanie Griffith, llamó la atención al grabarse el nombre de su entonces esposo Antonio Banderas dentro de un corazón. Pero tras la separación de la pareja, el corazón luce los estragos que ha sufrido la piel de la actriz en su intento por borrar el nombre de su ex de su cuerpo.

