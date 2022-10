¿Qué tanto ha cambiado Evaluna tras convertirse en madre? ¡Su amiga Fefi Oliveira suelta la sopa! La actriz Fefi Oliveira también revela datos desconocidos de la bebita de Evaluna y Camilo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz e influencer Fefi Oliveira, quien tiene más de 10 millones de seguidores en redes sociales, confesó que prepara su regreso a la pantalla chica con un protagónico que la tiene muy emocionada. La amiga de Evaluna Montaner, quien protagonizó junto con ella la serie de Nickelodeon Club 57, reveló la personalidad de Índigo, la hija de Camilo y Evaluna. ¿Cuándo te volveremos a ver en tu faceta de actriz? "Pronto, estoy feliz porque viene por ahí una serie, un protagónico, y espero que a ustedes les guste tanto como a mí me va a gustar hacerlo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eres como la tía postiza de Índigo, ¿no? "Es la niña más hermosa que van a ver en toda su vida y lo más cómico es cómo se duerme Indi, hay que hacerle vueltas, hay que bailar, hay que cantar, hay que hacer uno, dos, es una niña espectacular, súper risueña, se ríe todo el tiempo y creo que es muestra del amor de sus padres. FEFI OLIVEIRA CUENTA CÓMO ES ÍNDIGO, LA HIJA DE EVALUNA Y CAMILO Credit: Mezcalent ¿Y cómo ves a Evaluna, ha cambiado? "Sigue siendo la misma Evaluna solo que ahora es mamá, ¡literal! Yo creo que para mejor, ella siempre dice que los hijos suman y apenas estuve con Indi dije 'quiero ser mamá', así que ¡muy pronto, quiero, quiero!". ¿Qué le regalaste? "Le regalé una cobijita, ese fue mi primer regalito. Luego le regalé unos lacitos, luego le regalé unos 'overalls' de bebecitos".

