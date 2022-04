Te revelamos que sucedió con el "hijo" que Belinda y Christian Nodal tenían Hay muchas cosas que Belinda y Christian Nodal hicieron en común; una de ellas, fue la adopción del que llamaron su hijito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, el 13 de febrero de 2022, Christian Nodal anunció el fin de su romance y compromiso matrimonial con Belinda, hay diversas cosas que habían realizado en común. Además, de los tatuajes que cada uno se puso para recordar al otro, decidieron adoptar, en junio de 2021 y tal como anunciaron públicamente, a un perrito chihuahua color café al que anunciaron inicialmente con el nombre Blu; posteriormente, dijeron que se llamaba 4 para recordar el día del mes que celebraban aniversario de novios. Ahora, que ha quedado claro que la relación sentimental ha terminado definitivamente y sin posibilidad de reconciliación ¿qué pasará con esta mascota? El misterio se ha resuelto porque el "hijito" de la expareja ha reaparecido. Así, se puede apreciar que se quedó con uno de sus padres y se trata de Belinda, quien no ha dudado en presumirlo en sus redes sociales. De hecho, la intérprete de "En el amor hay que perdonar" dio a conocer una imagen donde posa profesionalmente con el pequeño can; la también actriz porta un sexy atuendo negro, usa unas gafas oscuras y tiene en los brazos, pegado al rostro, a su animalito. Belinda y Christian Nodal Belinda y Christian Nodal | Credit: Mezcalent (x3) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, los cibernautas no pudieron resistirse para llenar de halagos a la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate, al tiempo que hacen mención sobre la mascota. "Como quiera siempre recordara quien fue el papá"; "¡Qué lindos!"; "Que guapísima Beli. Y 4 con su cara de fuchi siempre. ¿A quién sacaría? Hmmm… ¿Quién culpa tiene 4?", y "Sexi y empoderada princesa hermosa. Que Dios te bendiga y que bellos. 4 está tan elegante", fueron otros comentarios. Belinda Cabe recordar que Belinda tenía otro perrito Chihuahua que se llamaba Gizmo y a quien tuvo por trece años hasta su muerte a finales de 2020. Mientras tanto, Christian Nodal está retomando su vida; incluso, ha sido visto con otras chicas. Si quieren votar por AÑADAN NOMBRE DE LA PERSONA en nuestra encuesta sobre quién debería ganar un premio en los Grammy, vota aquí. https://peopleenespanol.com/celebridades/premios-grammy-2022-votacion-artistas-favoritos-karol-g-camilo-selena-gomez/

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Te revelamos que sucedió con el "hijo" que Belinda y Christian Nodal tenían

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.