Te contamos qué sucedió con la protagonista de la telenovela Carita de ángel Daniela Aedo saltó a la fama con solo cinco años de edad; sin embargo, tomó una decisión que la alejó del medio artístico. Descubre lo que pasó con esta encantadora niña que ya es toda una mujer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 19 de julio de 2000, salió al aire la telenovela Carita de ángel, que era protagonizada por una tierna niña de nombre Daniela Aedo. El éxito fue tal que está emisión estuvo al aire por casi nueve meses. La estrella del melodrama, quien interpreta a Dulce María Larios Valle y tenía en aquel entonces cinco años, logró posicionarse como una importante actriz que participó en diversos programas. Sin embargo, al estar en la escuela la actriz decidió que le gustaba ese estilo de vida y se retiró por algún tiempo. "Empecé a la primaria y me gustó tanto que dije 'quiero ver qué más puedo ser en la vida y tener mi escuela", relató Aedo en un video que subió a su cuenta de TikTok. "Justo en la preparatoria me di cuenta que tenía cierto gusto por la música y empecé a tocar la guitarra, a componer y a cantar", explicó. "Estudié música en la universidad". Daniela Aedo Daniela Aedo | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2017, tras estudiar en la Universidad de Berklee College of Music, en Estados Unidos, regresó a México. Además de su pasión por la música y comenzar una carrera con sus propios temas y producciones, quiso retomar los escenarios y seguir con la faceta histriónica que tenía desde pequeña. "Quería volver a actuar porque hay algo de eso que nunca se fue de mí", confesó. "He hecho mucho doblaje, audiolibros". La joven también ha formado parte del elenco de la serie Como dice el dicho, Esta historia me suena y Cuatro vidas. Además, quiere seguirse preparando y continúa estudiando actuación. Ahora, Daniela Aedo se confiesa agradecida por el apoyo de sus fanáticos que la siguen desde niña y apoyan su regreso al mundo artístico. De hecho, es su perfil de esta red social ya cuenta con 3.2 millones de seguidores y 615 mil en Instagram.

