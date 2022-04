¡Qué sexy! Así celebró Carolina Sandoval el cumpleaños 50 de su esposo Nick ¡Mira las fotos! Con el pelo azul como Karol G, en traje de baño y navegando por Miami en un lujoso barco, Carolina Sandoval celebró el cumpleaños 50 de su esposo Nick Hernández. Mira las fotos y videos del festejo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval celebró por todo lo alto el cumpleaños 50 de su esposo Nick Hernández. La pareja navegó en un barco junto a familiares y amigos, y Sandoval compartió la aventura en sus redes sociales. "Tu manera de definir la belleza no es la verdad, es simplemente la interpretación que tienes tú de lo que te han dicho", escribió la influencer venezolana posando en traje de baño en la embarcación. "Tú se feliz con la belleza de estar vivos y con la maravilla de respirar aire fresco". La presentadora y empresaria desfiló con varios trajes de baño, irradiando sensualidad y amor propio. "Me encanta ser muchas mujeres en una para mí, para ti @nickhernandezve y para nuestra familia", expresó Sandoval. "Modelarte en cualquier pasarela es lo más divertido del mundo mundial, y reírnos hasta llorar una emoción como si fuera la primera salida". También dedicó unas emotivas palabras a su amado, compartiendo fotos del recuerdo de cuando se conocieron años atrás en Venezuela. "Conocí a este niño del pelo lindo cuando ambos éramos unos chamos, él tendría 15 ó casi 16 y yo 14, y quién diría que celebraríamos sus 50 años juntos", expresó. "El tiempo de Dios es perfecto, Dios no se equivoca y hace las cosas como deben ser". Sandoval confiesa que meditar, orar y aprender a vivir en el presente la han ayudado a rebasar las crisis de ansiedad y pánico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sandoval dejó atrás sus miedos al montarse a este barco y compartió un poderoso mensaje para otras personas que sufren de ansiedad. "Hoy quiero decirte a ti que estás allá afuera sufriendo de ansiedad, de ataque de pánico y/o depresión, que no te de miedo hablarlo, no estás solo", escribió en Instagram. "Hoy mandé a pasear a mi ansiedad y me vine a disfrutar sin ella, le di el día libre y acá ando viviendo, sintiendo, sonriendo y llorando pero de alegría, porque un día sin ansiedad es un día en victoria", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Qué sexy! Así celebró Carolina Sandoval el cumpleaños 50 de su esposo Nick ¡Mira las fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.